Klik: Facebook rozbieha zoznamku, môžete mu veriť?

Ako Facebook zneužíva mechanizmy v našom mozgu a bude to robiť aj vo svojej zoznamke?

5. máj 2018 o 0:44 Ondrej Podstupka, Matúš Beňo, Zuzana Bodnárová

Prehľad tém

Ako Facebook mení ľudí: S Matúšom Beňom sme rozoberali psychologický mechanizmus, ktorý Facebook využil pri budovaní svojej sociálnej siete. Môže byť užitoční, ale môže aj škodiť. Debatujeme aj o tom, ako používať Facebook bez toho, aby vám robil zle.

So Zuzanou Bodnárovou z webu Fici.sk sme preberali, ako sa zmenilo randenie v dobe zoznamovacích aplikácií a sociálnych sietí. Preberáme novú dynamiku vzťahov aj to, či by sa dalo veriť zoznamke od Facebooku.

