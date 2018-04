Ako používať Facebook tak, aby vám nerobil zle

Mnohé štúdie poukázali na negatívny vplyv sociálnych sietí.

28. mar 2018 o 17:31 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď najväčšia sociálna sieť na svete napíše blog o tom, že na nám sociálne siete môžu neškodiť, mali by sme spozornieť.

Výskumníci z Facebooku ku koncu minulého roka napísali, že ak ľudia chodia na Facebook len čítať príspevky iných a nezapájajú sa do debaty s inými, odnášajú si zlý pocit.

Článok prišiel niekoľko dní po tom, ako bývalý viceprezident firmy Chamath Palihapitiya verejne vyjadril poľutovanie, že podľa vlastných slov pomáhal vybudovať nástroj, ktorý by "mohol rozvrátiť spoločenskú štruktúru toho, ako fungujeme".

Pridal sa tak k ďalšiemu bývalému zakladajúcemu predstaviteľovi Facebooku Seanovi Parkerovi, ktorý ešte skôr povedal, že sieť vznikla tak, aby "od začiatku využila zraniteľné miesto v ľudskej psychike". Zakladatelia to podľa Parkera dobre vedeli.

Viac ako dve miliardy ľudí na sieťach

Facebook mal podľa Parkera pri vzniku len jeden cieľ. "Ako zhltneme čo najviac vášho času a vedomej pozornosti, ako sa len dá?" vysvetľuje pre analytickú spoločnosť Axios Parker.

Práve toto zmýšľanie neskôr viedlo k tlačidlu páči sa mi, ktoré by používateľov "raz za čas nakoplo dopamínom vo chvíli, keď niekto okomentoval alebo označil príspevok používateľa ako dobrý. To vás prijme prispievať znovu, aby sa to páčilo ďalším ľuďom, aby to komentovali," dopĺňa Parker.

Dopamín sa spája s príjemnými pocitmi a motiváciou, ktorá ľudí poháňa. V mozgu sa uvoľňuje pri aktivitách a vyvoláva potešenie.