Klik: Elon Musk sa ospravedlnil ľudstvu, precenil stroje

- napriek tomu, že mal najhoršie obdobie svojej existenciu, na konci prvého kvartálu 2018 hlásil nárast tržieb. To znamená, že investori aj Wall Street sú spokojní. Senátori vlastne Zuckerbergovi pomohli. ( Recode

Spotify - predstavil novú aktulizáciu aplikácie, v ktorej používateľom, ktorí si ešte neplatia za služby ponúka väčší prístup do knižnice skladieb, čím sa ich snaží presvedčiť, aby si Spotify predplatili. Do konca roka by chcela mať služba 96 miliónov predplatiteľov, aktuálne ich má 71 miliónov. Verí, že toto zjemnenie pravidiel pre nepredplatiteľov tomu pomôže.