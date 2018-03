Má fungujúce telo. Ale na mieste, kde by mala tvár, nemá žaba nič

Vedci predpokladajú, že zranenie sa mohlo stať počas zimného spánku zvieraťa.

7. mar 2018

BRATISLAVA. Keď americkí výskumníci v lese získavali informácie o mlokoch, všimli si ropuchu, ktorá pravidelne narážala nielen do ich nôh, ale aj okolitého sveta.

Pri jej bližšom preskúmaní si uvedomili zarážajúcu skutočnosť. Nemá nič, čo by sa podobalo na tvár.

Žiadne oči, nozdry, sánku či dlhý jazyk.

Na dospelú ropuchu druhu Anaxyrus americanus narazili výskumníci ešte v roku 2016, no až teraz zverejnila jedna z objaviteliek video na Twitteri.

Odolné tvory

"Môj prvotný dojem, ktorý si myslím, že je veľmi pravdepodobný, bol, že tak závažné zranenie jej spôsobil prirodzený predátor počas hibernácie, napríklad užovka či norok americký," vysvetlila pre National Geographic herpetologička Jill Flemingová.

Na Twitteri ďalej dopĺňa, že ropucha mala len malý otvor, ktorý sa podobal na ústa. Žiadne stopy po otvorenej rane tiež nevideli.

Predpokladajú však, že k zraneniu muselo dôjsť v neskoršom čase, pretože v takomto stave by sa dospelosti nedožila.

"Z nejakého dôvodu predátor nedokončil, čo začal a ropucha sa na jar mohla opäť prebudiť. Obojživelníky sú veľmi odolné tvory."

Ropuchy z druhu Anaxyrus americanus sa v zime zakopávajú do zeme, aby ju prečkali. Ich telo dokáže vytvoriť ľadové kryštály, ktoré spomalia tlkot srdca a dýchanie, kým sa opäť neoteplí. Ak by k zraneniu došlo tesne pred alebo počas zimného spánku, bolo by to dosť času, aby sa zranenie zahojilo.

Bezhlavý kohút

Zoológovia, ktorí zareagovali na Flemingovej Twitteri, spomenuli, že zranenia mohol spôsobiť aj hlodavec, ktorý však nechal dostatok mozgového kmeňa, aby telo ropuchy mohlo fungovať.

Ďalším vinníkom by mohol byť aj hmyz z čeľade bzučkovité, ktoré kladú vajíčka do okolia nozdier a očí ropúch. Keď sa ich larvy vyliahnu, kŕmia sa okolitým tkanivom. Vedci na ropuchu narazili v roku 2016, no nedávali jej dlhú šancu na prežitie.

V polovici 40. rokov minulého storočia sa udiala podobná udalosť. Farmár odsekol kohútovi Mikovi hlavu, no pritom nepoškodil jeho mozgový kmeň a kohút žil ďalej. Vedci neskôr zistili, že farmár nepresekol ani jednu dôležitú tepnu, ktorá túto časť mozgu zásobovala krvou. A tak mohlo nervové centrum naďalej riadiť dôležité funkcie.

Farmár kohúta kŕmil a staral sa oň, zomrel po osemnástich mesiacoch.