Chcú zistiť, či medzihviezdny asteroid neposlali mimozemšťania

Ak asteroid vysiela signály, výsledky by mohli mať už do niekoľkých dní.

12. dec 2017 o 17:01 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Vedci už dlhšie predpokladali, že medzihviezdni návštevníci v podobe asteroidov či iných telies raz zavítajú do slnečnej sústavy. Až sa tak nakoniec stalo, keď v októbri pozorovali úplne prvý medzihviezdny asteroid.

Nazvali ho 'Oumuamua, čo v havajskom jazyku znamená posol z diaľky.

Pozorovania ukázali veľmi zvláštne teleso, ktoré sa vymykalo našim predstavám. Vyzerá totiž ako cigara - príliš zvláštny tvar na vesmírne teleso. Dostatočne zvláštny tvar, aby sa medzi vedcami začalo hovoriť aj o mimozemskom pôvode. Vesmírne telesá, ktoré poznáme z našej slnečnej sústavy, totiž prirodzene nie sú podlhovasté.

"Čím viac tento objekt skúmam, tým viac zvláštny sa zdá. Privádza ma to na myšlienku, či to nie je umelá sonda mimozemskej civilizácie," hovorí podľa magazínu The Atlantic astronóm Avi Loeb z Harvardskej univerzity.

Rovnaký záujem o teleso ako Loeb má aj ruský miliardár Yuri Milner, ktorý financuje projekt Breakthrough Listen pátrajúci po mimozemských civilizáciách.

Vedci z projektu chcú preto už v stredu namieriť teleskop na asteroid a začať prvú fázu pátrania po rádiových vlnách, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť technických zariadení na objekte.

Nečakajú signál, ale...

"S najväčšou pravdepodobnosťou má prirodzený pôvod, ale keďže je taký zvláštny, chceme zistiť, či nejaví známky umelého telesa, ako napríklad rádiové vysielanie," vysvetľuje záujem o teleso pre Guardian Loeb.

Veľa astronómov verí, že zvláštne teleso má pôvod v prírode, no jeho tvar podobný cigare mnohých prekvapil. Nič také sme totiž v našej slnečnej sústave nevideli.