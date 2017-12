Objavili záhadný mimozemský signál, čo urobí SETI?

Ako by mali postupovať vedci, ak by narazili na správu od mimozemského života.

30. nov 2016 o 13:47 Tomáš Prokopčák

Ermanno Borra to predpovedal už v roku 2012. Vo svojej vedeckej práci predvídal, že ak by nejaká inteligentná mimozemská civilizácia chcela do kozmu poslať správu o svojej existencii, môže na to využiť hviezdy.

Stačí, ak by ovládali technológie dostatočne vyspelé na zmenu ich jasnosti. V skratke, ak by prinútili hviezdy nejakým neprirodzeným spôsobom pulzovať.

Nedávno si Borra aj s Ericom Trottierom z quebeckej Lavalovej univerzity všimli, že časť vzdialených hviezd sa v kozme správa presne podľa ich hypotézy. Podľa štúdie v odbornom magazíne Publications of the Astronomical Society of the Pacific tvrdia, že takúto anomáliu spozorovali u 234 sĺnk z viac než dvoch miliónov skúmaných hviezd.

Pulzy v kozme by mohli byť signálmi stoviek vzdialených civilizácií. Alebo aj nie, pripúšťajú vedci a najmä odborná verejnosť, ktorá zostala voči takýmto tvrdeniam skeptická.

Podľa Setha Shostaka, bývalého riaditeľa výskumu SETI (Search for Extraterrestrial Inteligence) je totiž rozumnejším vysvetlením nejaká chyba, ktorá sa vyskytla pri spracovaní astronomických dát.

Čo by sa však stalo, keby vedci, obzvlášť SETI na skutočnú správu z kozmu narazili?

Ako by to prebiehalo?

Keď nájdu signál

V prípade podozrenia, že astronómovia narazili na signál od mimozemskej civilizácia, mali by dodržať istú postupnosť nasledujúcich krokov.