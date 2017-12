Psychológ: To najlepšie, čo môžeme v nešťastí spraviť, je zažiť to znovu

Niekedy sú veci otázkou náhody, niekedy šťastia. Niekedy len musíme prijať zodpovednosť, niekedy si musíme pamätať, že môžeme spraviť čokoľvek a nestane sa to, ako chceme. Vyhýbať sa zlému nie je cesta, pretože keď potom príde, udrie poriadne, vysvetľuje v rozhovore pre SME profesor Nigel Holt, ktorý učí psychológiu na Univerzite v Aberystwyth.

Čo nás môže zlyhanie naučiť?

"Ak v niečom zlyháme, naša prirodzená hladina oxytocínu výrazne klesne, všetko ide do koša. Svet sa už viac nezdá fér.

Veci, ktoré nám robili radosť, to už nedokážu. Vyhýbame sa ľuďom. Mozog akoby dostal modrú obrazovku smrti, musí sa resetovať. Keď sa mozog pozviecha, hladina oxytocínu sa vráti do normálu, všetko sa opäť zdá veselšie. Tento zážitok je rovnaký ako bolesť či smútok.

Je nesmierne dôležité, ako na ne zareagujeme. To najlepšie, čo sa vtedy dá spraviť, je otestovať sa, znovu tým prejsť, aby sme sa utvrdili, že to dokážeme.

Keď toto o sebe vieme, práve to nás dostane späť. Existuje teória očkovania proti stresu. Tak, ako nás očkujú proti osýpkam, príušniciam, tuberkulóze, tak sa dá zaočkovať aj proti stresu. Deje sa to vtedy, ak robíme veci, ktoré sú pre nás ťažké."

Znie to, akoby vyhýbanie sa bolesti a nešťastiu prinášalo do života ešte viac bolesti a nešťastia.

"Presne tak. Ak sa im vyhýbame po celý čas. Môžeme sa obaliť ochrannou vrstvou, ale keď príde niečo zlé, udrie to poriadne. Pri výchove robíte to, že dovolíte iným občas zlyhať, no stojíte pri nich, aby ste im pomohli. Je to ako kostra. Ide o to, aby ľudia mali oporu, kým sa dokážu postaviť na vlastné, a potom vycúvate."

A čo ľudia, z ktorých zlé minulé skúsenosti spravili to, kým sú dnes?

"Potrebujú oveľa ráznejší zásah. Musia zažiť také skúsenosti, ktoré prekonajú minulé. To môžu nájsť v terapii, dobrý psychológ to dokáže."