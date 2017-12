Matematika ukázala, že starnutie je nevyhnutné

Nedá sa to, nespôsobí to ani prirodzený výber, ani nič iné, vysvetľujú vedci.

1. nov 2017 o 14:56 Matúš Beňo



BRATISLAVA. Odborníci v bielych plášťoch v reklamách sľubujú extrakty, esencie, či antioxidanty proti voľným radikálom. Majú spomaliť, zastaviť či nebodaj zvrátiť starnutie.

Iní odborníci v bielych plášťoch z Arizonskej univerzity však teraz matematicky preukázali, že starnutie je nevyhnutnou súčasťou života. Dokonca upozorňujú, že pokusy o zvrátenie prirodzeného procesu by mohli napáchať škody.

"Starnutie je matematická nevyhnutnosť - akože ozajstná nevyhnutnosť. Logicky, teoreticky ani matematicky sa mu nevyhneme," zdôrazňuje podľa webu Phys.org profesorka Joanna Maselová z Arizonskej univerzity.

Štúdiu s názvom Medzibunkové súťaženie a nevyhnutnosť starnutia mnohobunkovcov vydali v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hlava 22 buniek

V súčasnosti prevláda predstava, že jednou z možností, ako zastaviť proces starnutia, je využiť súťaž medzi bunkami a odstrániť tak slabo fungujúce a spomalené bunky spôsobujúce problémy. Jednoducho, zdokonaliť prirodzený výber medzi bunkami.

Maselová a jej kolega Paul Nelson však vysvetľujú, že také jednoduché to nie. Ich matematický model vychádza práve zo situácie, čo by sa stalo, keby sa do prirodzeného výberu zasiahlo takýmto spôsobom.

“ Nezáleží na tom, ako veľmi sa budete snažiť celý proces zastaviť. Nedá sa to. „ Joanna Maselová

Bunky sa totiž s pribúdajúcim vekom spomaľujú a prestávajú riadne fungovať. Alebo sú aj také, ktoré sa začnú rýchlo množiť, čo môže spôsobiť rakovinu.

Aj keby sa prirodzený výber zdokonalil, podľa výskumníkov by to starnutie nezastavilo, pretože rakovinové bunky podvádzajú. Dokážu sa prispôsobiť a využiť prostredie, aby sústavne rástli.

"Je to v podstate akási forma hlavy 22. Ak sa zbavíte slabých a spomalených buniek, umožníte tým množenie rakovinových buniek," vysvetľuje podľa tlačovej správy k štúdii Paul Nelson. "Ak sa zase zbavíte či spomalíte rakovinové bunky, umožní to slabým bunkám, aby sa množili. Mať oboje zároveň jednoducho nejde."

Starnutie je podľa vedcov nezvratná skutočnosť a prirodzená vlastnosť mnohobunkovcov.

Bolo by to horšie

"Ľudia sa pýtajú, prečo k starnutiu vôbec dochádza. V týchto otázkach je zároveň nevyslovená myšlienka, že niečo ako zastavenie starnutia je možné - tak prečo sme sa k tomu nedopracovali? Ukazujeme však, že to nie záležitosť evolúcie - prirodzený výber to nezvládne a ani nič iné," vysvetľuje Maselová.

Nakoniec sa všetko rozpadne a podľa matematických modelov, s ktorými výskumníci prišli, by pokusy o zvrátenie mohli spôsobiť oveľa horšie škody.

Výsledkom by bolo viac škody ako úžitku.

Keby prevládli buď starnúce, alebo rakovinové bunky, každý prípad by pre telo predstavoval horšiu možnosť.

