Celý život ste cvičili zle. Ukázali tréning, ktorý zvráti starnutie

Svalové bunky sa nedokážu obnoviť samy, pomôže intenzívny tréning.

9. mar 2017 o 13:58 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Svalové bunky sú unikátne. Podobne ako v bunkách srdca či mozgu v nich proces delenia prebieha len veľmi zriedka.

Na rozdiel od buniek pečene, svalové bunky sa nedokážu len tak ľahko obnoviť. Rokmi sa v nich nahromadia škody a ich funkcia vekom klesá.

Existuje však spôsob, ako toto starnutie svalov dokáže človek zvrátiť. Stačí, ak začne pravidelne cvičiť: na bunkovej úrovni pomôže intenzívne aerobické cvičenie s vysokou intenzitou.

Ukázala to štúdia, ktorú uverejnili vo vedeckom časopise Cell Metabolism.

Intenzívny a silový tréning

„Podľa našich vedomostí, neexistuje žiadna náhrada pre tieto cvičebné programy, ak ide o oneskorenie procesu starnutia," píše v tlačovej správe hlavný autor štúdie Sreekumaran Nair z výskumnej kliniky Mayo v Minnesote. "Výsledky, ktoré ukázala naša štúdia, sa nedajú dosiahnuť žiadnym liekom.“

Do štúdie zapojili 36 mužov a 36 žien z dvoch vekových skupín – od 18 do 30 rokov a od 65 do 80 rokov. Rozdelili ich na tri skupiny, každá dostala iný cvičebný plán.