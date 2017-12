Závislosť na online hrách neexistuje, naznačuje štúdia

Nadmerné hranie online hier zatiaľ nepatrí medzi mentálne poruchy.

27. okt 2017 o 15:40 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Len preto, že hráte veľa online hier, neznamená to, že ste závislí.

Aj keď môže takéto správanie naznačovať, že človek má s hraním problém, zrejme nie je prípad pre psychológa alebo psychiatra. Aspoň nie kvôli nadmernému hraniu.

Nový výskum vo vedeckom žurnále PeerJ naznačuje, že hranie online hier nepatrí medzi psychické poruchy.

Hráči si však pri hre nahrádzajú nedostatky z reálneho života.

Ste posadnutí online hrami?

Podľa psychiatrických príručiek je porucha hrania online hier zatiaľ iba na zozname stavov, ktoré potrebujú bližšie preskúmanie. Zatiaľ teda nie je braná ako psychiatrický stav.

Ľudia, ktorí majú problém s online hrami musia spĺňať päť alebo viac podmienok zo zoznamu problematických správaní. (Nepatrí sem problém s online hazardnými hrami, tie patria do samostatnej kategórie.)

Sú posadnutí online hrami. Majú abstinenčné príznaky, keď sa nehrajú. Zvyšuje sa im tolerancia - na hranie hier potrebujú viac času. Snažili sa zastaviť alebo obmedziť hranie, ale nepodarilo sa im to. Stratili záujem o iné aktivity a koníčky. Pokračujú v hraní, aj keď vedia, ako to ovplyvňuje ich život. O hraní na internete klamú pred ostatnými. Internetové hry používajú ako únik pred úzkosťami alebo pocitmi viny. Stratili alebo vystavili ohrozeniu nejakú príležitosť alebo svoj vzťah kvôli hraniu.

V štúdii medzi 5777 pravidelnými hráčmi online hier nad osemnásť rokov našli iba dvanásť účastníkov, ktorí nejakým spôsobom spĺňali tieto podmienky. U niektorých však príznaky po šiestich mesiacoch odzneli. Prípadne z nadmerného hrania nemali zlý pocit.

"Tieto neočakávané výsledky nepodporujú teoretické vymedzenie poruchy hrania hier na internete ako chronického psychiatrického stavu, podobnému poruchám užívania návykových látok," píšu autori štúdie.

Zaujímave na výsledkoch štúdie je, že ľudia, ktorí spĺňali niektoré podmienky poruchy hrania, neboli spokojní v iných oblastiach svojho života.

Nešťastie vo vzťahu

Séria dotazníkov ukázala, že niektorí hráči mali nižšie hodnoty naplnenia svojich potrieb. Znamená to, že boli nešťastní buď vo vzťahu alebo v práci.

Naznačuje to, že hranie môže byť len náhradnou aktivitou v nešťastnej situácii a nie reálnou závislosťou, vysvetlila pre magazín New Scientist autorka výskumu Netta Weinsteinová.

Ak by ľudia zvýšili svoju spokojnosť so životom, mohli by odísť aj ich problémové správania ohľadom hrania online hier.

Problémom štúdie môže byť, že vedci skúmali hráčov pomocou dotazníkov, v ktorých mohli zľahčovať svoj stav. Pre presnejšie výsledky by sa ďalšie štúdie mali zamerať na ľudí, ktorí sa zo závislosti reálne liečia.

