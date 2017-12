Na čom hrať hry? Na PC či konzolách?

Porovnávať má zmysel hlavne produkty najväčších hráčov na trhu, keďže herným počítačom dokážu plnohodnotne konkurovať iba konzoly od Sony a Microsoftu.

25. máj 2017 o 16:34 Peter Vnuk / PC Revue

Otázka o najlepšej hernej platforme je predmetom nekonečných sporov hráčov, hlavne na sociálnych sieťach. V článku sa zameriame na porovnanie výhod a nevýhod PC a konzolového gamingu.

Začneme porovnaním cien, pretože to je najčastejší argument s vysokou dôležitosťou, ktorý zvažujú potenciálni kupci budúceho herného stroja ako prvý.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento aspekt hovorí jednoznačne v prospech herných konzol, pretože PlayStation 4 možno zaobstarať už za 250 eur, niekedy aj menej. Xbox One sa dokonca u niektorých predajcov blíži k hranici 200 eur, čo je cena, za ktorú sotva získate kancelárske PC bez monitora.

Treba si však uvedomiť, že PC sú oveľa univerzálnejšie a napriek tomu, že konzoly sa snažia svoje pole pôsobnosti rozširovať napríklad o možnosť sledovania filmov, v univerzálnosti nemajú šancu počítače prekonať.

Náklady na konzolu a pracovný počítač sa preto môžu veľmi ľahko vyrovnať kúpe jedného univerzálneho PC na zábavu i na prácu.

Ceny PC na všetky použitia sa pre rozdiely v konfiguráciách a značkách môžu veľmi prudko líšiť, no dá sa povedať, že pod hranicou 800 eur by stroj nielen v hernej oblasti spravidla vykazoval príznaky kompromisov.

Cenový rozdiel je pomerne citeľný aj pri nákupe hier. Tie isté hry, ktoré na PC získate povedzme za 40 eur, vás môžu stáť v konzolovej verzii 60 eur. Spôsobuje to podiel ich výrobcov na predajoch, čo nie je zanedbateľný rozdiel.

Neplatí to vždy a rozptyl v cenách sa rôzni, no všeobecne to môže viesť k tomu, že si pri hraní na konzole budete môcť nový titul na zábavu dovoliť menej často, ako si ho môže dovoliť hráč verný platforme PC.

Výber monitora

Pri porovnaní vstupných nákladov je tak trochu zahmlená investícia do zobrazovacieho zariadenia.

Pri PC budete potrebovať monitor, ktorý bude v tej istej cene ako televízor väčšinou výrazne menší. Pri PC sa predpokladá, že vzdialenosť od obrazovky bude podstatne menšia, takže sa napríklad zážitok z hier na 32" monitore môže podobať zážitku na 50" prijímači TV.