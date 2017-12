Vedci zistili, prečo v noci potrebujeme spať

Nový výskum ukazuje, že mozog sa v noci zbavuje nepotrebných spomienok.

7. feb 2017 o 16:06 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Milióny detailov, tisícky zmyslových vnemov a stovky nových informácií. Nejako podobne zrejme vyzerá bežný deň vášho mozgu.

Aby ste si všetko zapamätali, vytvorí denne tisícky nových prepojení medzi nervovými bunkami – fungujú ako akási diaľnica pre vaše spomienky.

Ani v noci však mozog neprestáva pracovať. No to, čo robí, je trochu ironické: v skutočnosti sa každú noc postará, aby ste zabudli takmer pätinu z vecí, ktoré ste sa počas dňa naučili.

Ak by to nespravil, vaše nervové prepojenia by sa nakoniec preťažili a vyhoreli by podobne ako elektrická sieť, do ktorej je pripojených priveľa spotrebičov. Týmto zabúdaním mozog vlastne pomáha procesu učenia, naznačujú to dve nové štúdie uverejnené v odbornom časopise Science (1, 2).

Bdelí otroci vnemov

„Spánok je perfektný čas na nápravu prepojení. Pretože, keď bdieme, sme otrokmi toho, čo sa deje práve tu a teraz. Vždy spracúvame nejaký stimul a niečo sa učíme,“ vysvetľuje pre web Live Science spoluautorka prvej štúdie Chiara Cirelliová.

Prepojenia medzi jednotlivými neurónmi sa nazývajú synapsie. Pri styku s novými vnemami a informáciami sa cez deň neustále posilňujú a rozširujú.

Ak by tento proces išiel donekonečna, nakoniec by sa synapsie preťažili. Mozog si preto vymyslel vlastné riešenia.