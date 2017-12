Spochybnili Einsteinovu relativitu? Gravitácia ukazuje zvláštne ozveny

LIGO mal priniesť veľké potvrdenie všeobecnej relativity. Namiesto toho môže ukazovať, kde táto teória nefunguje.

11. dec 2016 o 18:23 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bol to azda najväčší fyzikálny objav tohto roka. Vo februári vedci oznámili, že ich experiment LIGO prvý raz narazil na priamy dôkaz existencie gravitačných vĺn.

Len o niekoľko mesiacov neskôr ohlásili aj druhý objav takejto udalosti: znamenalo to, že Albert Einstein mal pred sto rokmi pravdu a hmotné objekty či udalosti medzi nimi – ako trebárs kolízie dvoch čiernych dier – zanechávajú za sebou v časopriestore gravitačnú brázdu podobne ako loď pohybujúca sa po hladine.

Teraz však výskumníci tvrdia, že práve gravitačné vlny môžu ukazovať aj to, kde Einsteinova všeobecná teória relativity zlyháva. V pripravovanej štúdii to naznačil tím Niayesha Afshordiho a kľúčom majú byť akési echá, ozveny v týchto gravitačných vlnách.

Na hranici čiernej diery

Čierne diery, superhusté a superhmotné objekty vznikajúce napríklad po zrútení sa veľmi hmotných hviezd, patria medzi najexotickejšie telesá v kozme. V princípe platí, že z ich gravitačného vplyvu takmer nič neunikne.

Samotné čierne diery obklopuje čosi ako horizont udalostí: hranica, spoza ktorej už niet návratu. Otázkou však zostáva, ako táto hranica vyzerá.

Einsteinova všeobecná teória relativity naznačuje, že keby pozorovateľ prešiel touto hypotetickou oblasťou a pokračoval v páde do čiernej diery, nič by si nevšimol. Akurát by z čiernej diery už nikdy nedokázal uniknúť.

Pred pár rokmi však prišli fyzici s hypotézou, že ak je správna kvantová teória, tento región by vyzeral inak.