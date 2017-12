Einstein mal pravdu. Vedci objavili druhý raz gravitačné vlny

Experimenty znovu zachytili zrážku čiernych dier. Je druhým prípadom priameho pozorovania gravitačných vĺn.

15. jún 2016 o 19:15 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bol to jeden z najväčších objavov modernej fyziky. Začiatkom tohto roku, po storočnom čakaní vedci priamo potvrdili jeden z dôsledkov Einsteinovej všeobecnej teórie relativity.

Experiment LIGO narazil na stopy gravitačných vĺn, ktoré po sebe zanechali kolízia a splynutie dvoch veľmi hmotných čiernych dier.

Teraz medzinárodná spolupráca tvrdí, že dvojica detektorov narazila na druhý prípad priameho pozorovania gravitačných vĺn.

Experiment ich zachytil na konci decembra a príčinou je znovu kolízia dvojice čiernych dier - tentoraz však s podstatne menšími hmotnosťami než v prvom prípade.

Vesmírne superzrážky

Predstavte si to ako pokojnú hladinu jazera. Keď do nej hodíte kameň alebo ju pretne nejaká loď, od telesa sa do okolia rozbehnú drobné vlnky. Rovnako by to malo fungovať aj v prípade gravitácie a časopriestoru.