Hľadáte pod stromček smartfón? Toto sú naše odporúčania

Microsoft Lumia 640

Lumia 640 je lacný smartfón s dostatočne veľkým displejom a systémom, na ktorý si rýchlo zvykne aj technicky menej zdatný používateľ. Windows Phone je príjemný mobilný systém, zbytočne podceňovaný kvôli obmedzeným funkciám a menšej ponuke aplikácií.

Na rozdiel od konkurencie vás však nebude trápiť malými ikonami, neprehľadným nastavením či desiatkami zbytočných funkcií. Prehľadnosť a jednoduchosť používania je veľká výhoda, pričom tu nájdete všetko podstatné a aj tie najznámejšie aplikácie z konkurenčných platforiem.

Samotný smartfón už na sebe nenesie názov Nokia, ale dizajnom pripomína svoj pôvod. Pri nízkej cene nemáme čo kritizovať. Snáď len starší hardvér, ktorý nie je stavaný na graficky náročné hry. Pre použitý systém ale stačí, práca so smartfónom je príjemná, bez zbytočných zdržaní.

Poteší aj výdrž batérie, keďže na jedno nabitie bez problémov zvládne aj dva dni prevádzky s prístupom na intenret. Navyše ak používate notebook so systémom Windows, oceníte prepojenie obidvoch platforiem.

+ HD displej, rýchly a jednoduchý systém

- použitý hardvér

Cena: 145 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Lenovo A7000

Agresívna cenová politika, dobrý výkon a priemerná konštrukcia – tak sa dá v skratke opísať väčšina smartfónov Lenovo s cenou do 200 eur.

Model A7000 si kúpite už za 169 eur, pričom tak dobre vybavený model v konkurencii známych značiek nenájdete. Navyše, má aj nezvyčajne veľký 5,5-palcový IPS displej s HD rozlíšením, pri ktorom však nečakajte prémiové ochranné sklo. Podobne by ste nemali mať veľké očakávania od kvality spracovania, je adekvátne kombinácii nízkej ceny a zaujímavého hardvéru.

V cenovo dostupnom smartfóne je dobrý 8-jadrový čip príjemným prekvapením, hlavne ak je doplnený o 2 gigabajty pamäte a grafický čip Mali-T760 MP2. Zaostáva jedine dátové úložisko, z ktorého kapacity 8 gigabajtov si väčšinu zoberie systém a nepotrebné aplikácie. Poteší prítomnosť druhého slotu na SIM kartu, podpora rýchleho mobilného internetu LTE, FM rádio a batéria s veľkou kapacitou 2900 mAh.

+ dobrý hardvér, cena

- kvalita spracovania, priemerný fotoaparát

Cena: 169 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Huawei P8 Lite

Smartfón vyzerá veľmi pekne a na vzhľade mu neuberá ani fakt, že namiesto kovu tu výrobca použil plast. Pocit z používania je dobrý a pevnosť konštrukcie nadpriemerná. Od osemjadrového čipu Kirin 620 nečakajte rekordné výsledky, na plynulú prevádzku v HD rozlíšení ale stačí s veľkou rezervou.

Chválime operačnú pamäť s kapacitou 2 gigabajty a veľké 16 gigabajtové dátové úložisko. Pri hrách sa budete musieť občas uskromniť, keďže použitý čip Mali-450MP4 nie je z najnovších a svojim výkonom už dnes nikoho neohúri.

Absencia Full HD rozlíšenia nie je kritická, zamrzí jedine pri častom prezeraní webových stránok. Reakcie smartfónu sú ale bleskové, grafická nadstavba je pritom dosť výrazná a obsahuje aj dosť vlastných aplikácií či doplnkových nastavení.

Napríklad, telefón si môžete odomknúť dvojitým poklepaním po displeji, používať ho v rukaviciach či prispôsobiť na ovládanie jednou rukou. Kvalita fotografií je s prihliadnutím na cenu slušná, použiteľné sú aj nočné snímky.

+ dizajn a spracovanie, slušný výkon, grafická nadstavba

- výdrž batérie, starší grafický čip

Cena: 219 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Asus ZenFone Selfie

Aj vám sa zdá slovo selfie protivné? Mladá generácia má iný názor a pre mnohých z nich je kvalita predného fotoaparátu na smartfóne veľmi dôležitá. Asus má práve pre nich model, ktorý fotenie seba samého posúva na úplne inú úroveň - a ako rodič ju možno časom oceníte.

V dodávanej aplikácii si vyhladíte pleť, upravíte črty tváre či zväčšíte oči. Teda všetko to, čo by ste museli robiť náročne na počítači. ZenFone Selfie ale nie je vôbec zlý smartfón. V jeho vnútri je výkonný hardvér s nadpriemernou kapacitou pamäte, má kvalitný 5,5-palcový Full HD displej a aj napriek trochu väčším rozmerom sa v ruke drží veľmi príjemne.

Cena 299 eur nie je prehnaná, keďže bežný používateľ by nemal naraziť na žiadne zásadné obmedzenia. Či už sú to kvalitné fotografie, dobrý výkon, alebo bezproblémové hranie nových, graficky náročných hier. Použitý je 8-jadrový čip Snapdragon 615 s grafickou častou Adreno 405 a pamäťou 3 gigabajty.

Kritizovať by sme mohli len množstvo zbytočného softvéru, úložný priestor má našťastie veľkú kapacitu 32 gigabajtov a rozšíriť si ho môžete s pomocou microSD karty.

+ dobrý hardvér, 5,5“ displej, zábavné fotenie

- hrúbka, zbytočný softvér

Cena: 299 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Honor X2

Toto zariadenie je plnohodnotný smartfón v tele kompaktného tabletu. Nezvyčajná kombinácia, ktorá ale len reaguje na požiadavky trhu.

Hlasové hovory ustupujú do pozadia, dôležitejší je online svet, ktorý chceme pohodlne ovládnuť aj zo zariadenia z nášho vrecka. Honor X2 je 7-palcový tablet, do ktorého môžete dať až dve SIM karty pre dáta a hlasové hovory. Na telefonovanie nie je kvôli rozmerom veľmi vhodný, ale ak do mesiaca prevoláte len pár minút alebo používate Bluetooth slúchadlo, môže vám to byť jedno.

Z pohľadu mobilného zariadenia je veľká uhlopriečka s Full HD rozlíšením vhodná na aktívnu prácu mimo kancelárie. Mailová komunikácia sa číta pohodlne, webové stránky si nemusíte približovať a v prípade potreby môžete pracovať aj s veľkými tabuľkami. Výkon je nadpriemerný, s 8-jadrovým čipom, dostatkom pamäti a dobrou grafikou zvládne okrem práce aj moderné hry, prehrá filmy a nahradí aj bežný kompaktný fotoaparát. Bonusom je odolné kovové telo a rozumná cena 329 eur.

+ výkon, dizajn, telefón a tablet v jednom, cena

- občas agresívne šetrenie batérie

Cena: 329 eur

