New Horizons už pozná svoj nový cieľ, poletí k nemu viac ako tri roky

Objekt Kuiperovho pásu s názvom 2014 MU69 má dosiahnuť v januári 2019.

29. aug 2015 o 12:24 Jakub Filo

New Horizons priniesla dôležité informácie o Plute.(Zdroj: NASA)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Sonda New Horizons, ktorá ako prvá dosiahla v júli trpasličiu planétu Pluto, už pozná svoj ďalší cieľ. A cesta k nemu je naozaj ďaleká, ešte viac ako 1,6 miliardy ďalej než sa nachádzalo Pluto.

Sonda sa vydá k malému studenému objektu v Kuiperovom páse zvanom 2014 MU69. Ide o jeden z objektov, ktorý odborníci z NASA vytypovali už skôr.

Práve 2014 MU69 bol označený za potenciálny cieľ 1, hoci je menší a tmavší ako niektorá z ďalších štyroch možností. Je však najjednoduchšie dostupný a vedci chceli vybrať objekt tak, aby New Horizons k nemu doletela ešte s dostatočnou zásobou energie.

„Museli sme sa rozhodnúť, či riskneme niečo, čo je ťažšie dosiahnuteľné alebo niečo čo je menšie, ale dostupnejšie,“ citoval jedného z vedcov zapojených do projektu Hal Weaver.ä magazín Wired.com.

Zmena kurzu sondy sa udeje počas jesene štyrmi cielenými manévrami. Cieľ by mohla New Horizons dosiahnuť v januári 2019.

New Horizons ako prvá sonda v histórií preletela v júli okolo Pluta a poslala na Zem zaujímavé a mimoriadne cenné informácie. Prenos dát však bude trvať ďalších 15 mesiacov kvôli obrovskej vzdialenosti, v ktorej sa sonda nachádza. Misia by mala potrvať do roku 2026, kedy sonde môže postupne začať dochádzať energia.

