Apple a Samsung chcú zrušiť SIM karty

Nová technológia umožní meniť operátorov bez výmeny karty v mobile.

17. júl 2015 o 9:19 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá by mohla zjednodušiť spôsob, akým používame mobilné služby operátorov. Pár kliknutí v mobile zaistí, aby ste sa pripojili k novej službe bez ohľadu na to, ktorá z firiem ju prevádzkuje.

Volá sa e-SIM a má byť virtuálnou náhradou súčasných SIM kariet. Apple a Samsung pracujú s mobilnými operátormi na zjednodušení prístupu spotrebiteľov k pripojeniu pri cestovaní, festivaloch či časovo obmedzených akciách.

Čip, ktorý sa v súčasnosti nachádza v karte by vo vynovenej podobe bol podľa magazínu Mashable súčasťou mobilov, tabletov a elektronických čítačiek kníh.

Používatelia by do neho mohli jednoduchým spôsobom nahrať kľúče a identifikátory, aby ich mobilná sieť prijala. Mohlo by to prebiehať prostredníctvom cloudu, konfiguračnej správy či iným spôsobom, ktorý zaistí bezpečnosť a jednoduchosť súčasne.

Štandard by mal nabrať finálnu podobu do konca budúceho roka, či prejde schvaľovacím konaním a prejde do praxe zatiaľ nie je zrejmé. Na projekte však spolupracujú firmy AT&T, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica a Orange, ktoré prejavili záujem. Operátorom to zjednoduší logistiku a zníži prevádzkové náklady.

Pristupovať k mobilnej sieti bez SIM karty nie je novátorskou myšlienkou. V ére NMT sietí boli autorizačné dáta naprogramované do mobilov. Tento úkon však vykonával mobilný operátor bez toho, že by mohol zrealizovať všetko samotný používateľ vo vlastnej réžii.