Ako oklamať kráľa a ako telefonovať s ET. Tri čísla a čo o nich (asi) neviete

Prečo chcel Platón dokonalý počet mužov, Sagan s Drakeom potrebovali 1679 bitov a akú úlohu by ste riešili dlhšie ako vesmír?

7. jún 2015

1679

Ak by ste chceli kontaktovať mimozemskú civilizáciu, ako by ste to urobili?

Predpokladáme, že univerzálnym jazykom vesmíru sú prírodné zákony a matematika. Preto keď bola v roku 1974 do kozmu vyslaná Správa z Areciba, vedci zvolili práve číslo 1679.

Prečo mala rádiospráva práve takýto počet bitov? Číslo 1679 totiž možno rozložiť na súčin dvojice prvočísel 23 a 73. Dostanete mriežku, do ktorej môžete vpísať ľudskú DNA, našu slnečnú sústavu či rádioteleskop, z ktorého správu vysielate.

Posolstvo zostavili slávni Frank Drake a Carl Sagan a malo sedem hlavných častí.

Obsahovalo čísla od jedna do desať, uvádzalo atómové čísla chemických prvkov, ktoré tvoria našu DNA, vzorce ďalších látok v DNA a jej dvojzávitnicu, kresbu človeka, našu slnečnú sústavu (ešte s Plutom) a rádioteleskop v Arecibe.

Správu astronómovia vyslali smerom ku guľovej hviezdokope Herkules (M13) a putovať tam bude 25-tisíc rokov.

5040

Antický filozof Platón premýšľal nad rôznymi vecami. K tým šialenejším u tohto teoretického sociálneho inžiniera patrila aj otázka, aký počet mužov potrebujete v ideálnom meste? Odpoveď je údajne číslo 5040.

Platónové dôvody pritom boli relatívne banálne. Toto číslo sa totiž dá pohodlne deliť všetkými číslami od jedna do desať (dá sa to aj u čísla 2520).

Znamená to, že takýto počet rodín je ideálny, pretože ich možno dobre rozdeliť na rôzne práce v meste, dobre sa s nimi ráta (doslova) aj v prípadoch vojny či v čase kolonizovania nových území.

264-1 alebo 18 446 744 073 709 551 615

Legenda hovorí, že jestvuje istý indický chrám, kde sa mnísi zamestnávajú nasledujúcou úlohou.

Na jednej z troch diamantových tyčí sú umiestnené zlaté disky. 64 diskov je zoradených odspodu od najväčšieho po najmenší. Presunúť môžu mnísi vždy len najvrchnejší kúsok, presunúť ho môžu len na jednu z vedľajších tyčí a iba navrch sústavy. Keď sa mníchom podarí presunúť celú vežu z prvej tyče na tretiu v správnom poradí (druhú môžu používať ako pomocnú), vesmír skončí.

Táto úloha sa prezýva aj Hanojská veža a puzzle zrejme vymyslel francúzsky matematik Éduard Lucas koncom 19. storočia. Na jej vyriešenie by ste potrebovali 264-1 ťahov a ak by ste zvládli jeden ťah za sekundu – no, potrebovali by ste zhruba 585 miliárd rokov, čo je viac ako 42-krát viac času, ako jestvuje náš vesmír.

S týmto ohromným číslom sa však viaže ešte jedna legenda. Predstavte si šachovnicu s jej 64 políčkami. Vynálezca šachu údajne žiadal od svojho kráľa odmenu v zrnách pšenice: na prvé políčko jedno zrnko a na každé ďalšie dvojnásobok počtu na predchádzajúcom – jednoducho 2n.

Ako to už u kráľov býva, vynálezcu vysmial ako slaboduchého a spamätal sa až v okamihu, keď zistil, že celá krajina nemá dosť pšenice.

Nabudúce opustíme jednotlivé čísla a vyberieme sa do sveta ohromných rádov.