Transplantujú vám hlavu? Nie, je to iba ďalší nezmysel

Transplantácia hlavy či tela do dvoch rokov je jednoducho nezmysel.

28. feb 2015 o 18:31 Tomáš Prokopčák

V posledných dvoch dňoch – vrátane Tech.sme.sk – prebehla médiami správa, že istý taliansky neurochirurg Sergio Canavero je len kúsok od transplantácie hlavy. A že do roku 2017, čiže už o dva roky môže byť takýto chirurgický zákrok možný.

Nuž, tá najbanálnejšia výhrada, samozrejme, je, že tu nejde o transplantáciu hlavy. V princípe sa jedná skôr o transplantáciu tela: ale tento banálny spor je vlastne v celom tomto prípade tým najmenším nezmyslom.

Oveľa dôležitejšie totiž je, že aj napriek nejakým pokusom so zvieratami je celý postup vlastne len čírou vedeckou fantastikou alebo blúznením.

Hypoteticky by to asi mohlo fungovať, no keď v roku 1970 Robert White transplantoval hlavu jednej opice na telo druhej, nedokázal prepojiť miechu a zviera zostalo paralyzované.

Podľa magazínu Popular Science sa však podarilo zabezpečiť obeh krvi v mozgu, takže zviera pravdepodobne videlo, cítilo či počulo. Imunitný systém tela však hlavu odmietol a experimentálne zviera zahynulo.