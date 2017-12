Jediné dôstojné cicavce žili vo vode

Po dávnych pravekých príšerách napokon došlo aj na cicavce. Ako na tom boli ony?

11. okt 2014 o 12:00 Samo Trnka

„Tak nám padol meteorit,“ povedala by pani Müllerová v roku mínus šesťdesiatpäťmilióntom Švejkovi, mažúc si koleno opodeldokom, keby v tom čase existovali opodeldok, Švejk či pani Müllerová.

Koniec druhohôr sme oslávili parádnym ohňostrojom. Do Zeme neďaleko Yucatánskeho polostrova narazil objekt veľký asi 9,5 kilometra. A bola to taká rana, že vyhĺbila kráter s priemerom 177 kilometrov a pobrežie Severnej Ameriky zasiahlo cunami so 150-metrovými vlnami.

Tlaková vlna niekoľkokrát obehla celú zemeguľu, tenká šupka zemskej kôry popukala a stovky sopiek začali chrliť lávu a dym. Dym nadlho zastrel oblohu a láva zapálila lesy. Prajeme šťastný nový terciér.

Chamraď druhohôr

Fakty Lyviatan melvillei Obdobie: miocén Veľkosť: 13.5 – 17.5 m Špecialita: 36-centimetrové zuby Výskyt fosílií: Peru

Rastlín sa táto katastrofa nijako zásadne nedotkla, no z fauny neprežilo nič poriadne a pomrelo čokoľvek väčšie ako prasa.

V tme, zime a zlom vzduchu sa zrazu hodilo, že si malí príštipkári v kožuchoch celé druhohory cibrili sluch, čuch a nočné videnie, lebo cez deň bolo príliš nebezpečne.

Kým v druhohorných časoch hojnosti dinosaury mohli jedlo len tak trhať a hltať, cicavce odkázané na odrobinky každé drahocenné jedlo žuli a žuli, až si vyžuli zuby na rezanie aj drvenie.

Dobre požutá potrava zjednodušovala trávenie a organizmus z nej vedel vyťažiť viac živín. Na tomto stojí dnešný pán tvorstva – na skromnej a húževnatej chamradi druhohôr.