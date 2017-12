Konečne dorazili dinosaury, zostali z nich vtáky

Vôbec nemali vládnuť. Ale nejako to tým dinosaurom vyšlo a ešte nám tu aj nechali dnešné vtáky.

11. okt 2014 o 12:00 Samo Trnka

Je na veľkú škodu vedy, že si plazy, ktoré žili v roku mínus dvestomilióntom prvom tristotisícom, nepísali denník. Približne vieme, čo sa vtedy stalo – na pár tisíc rokov došlo k rapídnej zmene klímy, nálezy poukazujú na silnú vulkanickú činnosť.

Ale nevieme poriadne vysvetliť, prečo krokodília vetva archosaurov vtedy pomrela a prečo dinosauria prežila.

Evolučne od seba neboli ďaleko a dinosaury boli dokonca pozadu. No krokodíly mali zložitejší členok, ktorý býval menej stabilnou oporou ako ten jednoduchší. Ale to je len jedna z možností.

Tím Steva Brusatteho z Univerzity v Bristole porovnal napríklad evolučné tempo a rôznorodosť telesných stavieb krurotarzných archosaurov (krokodília skupina) s archosaurami mezotarznej, dinosaurej vetvy.

Zistil, že krurotarzné archosaury boli počas triasu rozmanitejšie a rozšírenejšie, a vzhľadom na väčší vzrast sa im darilo oveľa lepšie ako dinosaurom, ich priamym konkurentom. Ak mal niekto z triasovo-jurského vymierania vyjsť víťazne, boli to krurotarzné archosaury. Nestalo sa. Dinosaury možno mali iba obrovské šťastie a podarilo sa im totálne ovládnuť súš na 135 miliónov rokov.

Nejestvoval kút, ktorý by dinosaury neosídlili a nenašla sa ekologická nika, ktorú by nevyplnili. Ostatným radom stavovcov nechávali len odrobinky – ak to žilo na pevnine a malo to viac ako meter, bol to dinosaurus.

Priveľký výber

Fakty Spinosaurus Obdobie: skorá až pozdná krieda Veľkosť: 12 – 18 m Špecialita: silné predné končatiny, dlhá papuľa, chrbtová plachta (alebo hrb) Výskyt fosílií: Severná Afrika

Dinosaurov je dodnes rozpoznaných 1095 druhov. Z tohto pestrého košíčka nám robí veľký problém vybrať si najväčšiu a najstrašidelnejšiu ohavu.

Srdce vraví, že by to mal byť Stegosaurus, deväťmetrový bylinožravý tank s maličkým mozgom, ozdobený kostenými platňami na celej chrbtici a s veľmi nebezpečným osteným kyjakom na konci chvosta.

Lebo to je podľa autora najkrajší dinosaurus na svete. Ibaže stegosaurie pokolenie vymrelo ešte v priebehu kriedy.

Rozum vraví, že by to mal byť Argentinosaurus, tridsaťpäťmetrový sauropod, ktorý vážil 90 ton. To bol rozmer taký absurdný, že si na dospelého jedinca netrúflo možno ani menšie tornádo, nieto ešte nejaký dvanásťmetrový mäsožravček.