Krokodíly prehrali. Ich achilovkou bol členok

Druhohorám mohli vládnuť krokodíly. Dinosaury ich predbehli, doslova, vďaka lepšiemu členku.

11. okt 2014 o 12:00 Samo Trnka

Odkedy sa ryby rozhodli chodiť po súši, príroda riešila, ako ich zdvihnúť zo zeme na nejaké slušné nohy. S pupkom, ktorý sa vláči po zemi, sú len problémy. Vám sa dnes ľahko hovorí pripažiť, prinožiť a je to. Prírode to trvalo od devónu po trias.

Keď sa pozriete na dnešnú jaštericu, ani by vám nenapadlo, že treba niečo zlepšovať. Vrtká je, aj keď má rozčapené nohy. Na pohodlný útek drobného tvora do trávy to stačí. Na lov to stačí tiež, ak sa lovom myslí dlhé vylihovanie na slnku a potom rázny útok, keď sa niečo pohne v okolí.

No keby ste sa s jaštericou pustili do pretekov, jej by došiel dych skôr ako vám, hoci ste beh naposledy skúšali za autobusom na strednej škole. Tento jav sa volá Carrierovo obmedzenie – stavovec, ktorý pri pohybe skrúca telo do strán, zle dýcha. Telom si stíska raz jeden pľúcny lalok, raz druhý, ale ani jeden poriadne.

V pľúcach mu teda ostáva odkysličený vzduch. Preto musí jašterica každú chvíľu zastaviť a poriadne sa vydýchať. Ak vám chutia jašterice, práve ste našli zadýchanú desiatu.

Stratégia krokodílov

Fakty Postosuchus Obdobie: stredný až pozdný trias Veľkosť: 4 – 5 m Špecialita: prvý dvojnohý vrcholný predátor Výskyt fosílií: USA

V prvohorách nebol problém polihovať a čakať na potravu. Bolo vtedy veľa plytkých morí, lagún a močiarov a z obrích obojživelníkov temnospondylov sa stali lovci podobní dnešnému krokodílovi.

Je to veľmi rozumná stratégia: lovec neminie skoro žiadnu energiu, nemusí žrať tak často, a keď už vydá energiu na pár ráznych pohybov, nie je jej toľko, aby ho prípadný neúspech totálne vyčerpal.

Ibaže v prvej ére druhohôr to už nestačilo. Kontinenty sa spojili do obrovského superkontinentu Pangea. Vo vnútrozemí bolo veľmi sucho a teplo, čo prialo plazom. Vyhriate plazy sú mrštné a kto ich chcel jesť, musel mať v čomsi prevahu.

Po permsko-triasovom vymieraní bolo pusto, a teda bol čas na divoké experimenty.