Kto ako prvý vyliezol z vody? Eryops chodil a konečne počul

Obojživelníky, dnešné žaby a mloky, bývali kedysi dávno aj dvojmetrovými ohavami. Najprv sa však museli naučiť chodiť po súši.

11. okt 2014 o 12:00 Samo Trnka

Späť na zoznam pravekých príšer >>

Naučiť rybu chodiť po suchu, to je ako chcieť od kravy, aby spievala ako slávik, alebo od mačky, aby vás mala úprimne rada. Ani za sto rokov by sa vám to nepodarilo. Ale čo ak by ste na to mali tých rokov milión, dva či desať miliónov?

To s tou kravou ostáva v hypotetickej rovine, to s mačkou v čisto akademickej, ale to s tou rybou sa skutočne podarilo - prírode to trvalo 59 miliónov rokov. Je to divoké číslo, hlavne z pohľadu dnešného človeka, ale nedá sa povedať ani to, že by sa príroda flákala.

Rybí pionieri

Fakty Eryops Obdobie: pozdný karbón, raný perm Veľkosť: 2 m Špecialita: 60-centimetrová lebka Výskyt fosílií: USA (Texas, Nové Mexiko, Západná Virgínia)

Od roku 418 000 000 pred naším letopočtom, keď sa objavila prvá lalokoplutvá ryba, cez „rybonožce“ až k ozajstným štvornožcom to bolo množstvo pokusov, omylov, ale aj evolučných úspechov.

Napríklad Osteolepis spred 416 miliónov rokov síce vymrel, no dal jednoduché pľúca a základ pre kosť ramennú, vretennú a lakťovú.

Od Panderichthysa spred 380 miliónov rokov máme hrudný pletenec, teda kľúčnu kosť a lopatku. Tiktaalik, ktorý vymrel asi pred 375 miliónmi rokov, nám zanechal krk a pohyblivé zápästie.

Ichthyostega pred 365 miliónmi rokov prišla s prstami, hoci ešte skôr na plávanie, a k tomu nám nadelila zosilnené stavce, ktoré uniesli telo na súši.

A príbeh o tom, ako sa ryba naučila chodiť, uzatvára Pederpes spred 359 miliónov rokov, ktorý je najstarším plne suchozemským štvornožcom.

Mal nohy už iba na chodenie, hoci sluch ešte prispôsobený na vodné prostredie.

Raj hmyzu

Pri pozorovaní normálnej ryby nezbadáte žiadnu jej túžbu vyliezť na breh. Prečo sa do toho vôbec púšťali tie prvohorné?

Nie je to žiadna veľká záhada: