Videli sme budúcnosť počítačov, je závislá na internete

Internet vecí, nositeľná elektronika a vojna káblom. Budúcnosť počítačov už neleží na vašom stole.

14. sep 2014 o 0:00 Matúš Paculík

Zo San Francisca od nášho reportéra Matúša Paculíka.

Sedíme spolu s ostatnými novinármi v lietadle domov a premýšľame nad tým, ako sa za jeden rok dokázala zmeniť najvýznamnejšia vývojárska konferencia.

Volá sa IDF, organizuje ju spoločnosť Intel a až doteraz sa niesla v znamení nových výkonných čipov a technológií vzdialenej budúcnosti. No po prvýkrát sme namiesto pohľadu do budúcnosti videli riešenia, ktoré sa dajú nasadiť do reálneho života okamžite.

Detailné popisy architektúr čipov a najdrahších procesorov odsunuli do pozadia. To najdôležitejšie pre najbližší rok nájdete v úsporných procesoroch pre notebooky a v malom čipe pre internet vecí. Stojí len pár dolárov a môžete si s ním vyrobiť v pivnici revolučné zariadenie aj vy.

Internet mieri do vecí

Internet vecí je na prvý pohľad čudné označenie, no presne vystihuje podstatu toho, čo nás v najbližšom období čaká.

Extrémne výkonné procesory sú príťažlivé už len pre náročných hráčov ak chce firma zaoberajúca sa ich výrobou prežiť, musí dopredu odhadnúť svojho zákazníka.

V minulosti už podobnú situáciu Intel podcenil a dohnanie strateného trhového podielu v tabletoch ho stálo veľa úsilia a peňazí. Internet vecí je na začiatku svojho života a zatiaľ to nevyzerá na žiadnu umelo vytvorenú technologickú bublinu.