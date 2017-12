V libérijskom slume vyhlásili karanténu, platil zákaz vychádzania

Dav napadol nemocnicu s pacientmi s ebolou v Monrovii, mohla sa rozšíriť do slumu.

20. aug 2014 o 6:54 TASR

MONROVIA. Libérijská vláda vyhlásila v utorok v rámci boja proti ebole zákaz nočného vychádzania od 21:00 do 6:00 a karanténu vo veľkom slume v metropole Monrovia.

V západoafrickej krajine už platí výnimočný stav a najnovšie opatrenia zahŕňajú zákaz pohybu do chudobnej štvrte West Point v Monrovii a z nej.

V tomto slume neďaleko centra býva najmenej 50-tisíc ľudí, informovala agentúra AP.

Epidémia eboly si vyžiadala takmer 1300 obetí na životoch v Libérii, Sierre Leone, Guinei a Nigérii.

V období od 14. do 16. augusta zaznamenali najviac nových úmrtí (53) práve v Libérii, nasledovali Sierra Leone so 17 a Guinea so 14 obeťami.

V Libérii zomrelo na ebolu dosiaľ najmenej 466 ľudí a panika už v krajine viedla k nepokojom.

Minulý víkend vtrhli obyvatelia rozhnevaní umiestnením centra pre nakazených ebolou vo štvrti West Point do tohto zariadenia a ušlo z neho 37 pacientov. Podľa zdravotníckych úradov sa medzičasom všetci vrátili.

