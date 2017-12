Chcete nakupovať cez eBay? Máme pre vás niekoľko tipov

Možno vás to láka už dlho a nenašli odvahu. Poradíme, aké sú správne finty internetového nakupovania.

18. jún 2014 o 11:45 Milan Gigel

Nie je toho veľa, čo by ste mali vedieť skôr, ako uskutočníte svoju prvú objednávku cez eBay. Všetko je to iba o rozvahe, zdravom rozume a obozretnosti.

Kým pre niekoho je eBay tržnicou pre drobnosti každodenného života, iní v ňom vidia prístup k tovarom, ktoré naši obchodníci nepredávajú. Sú však aj takí, ktorí rozbehli nakupovanie cez internet vo veľkom a zistili, že môžu ušetriť mnoho peňazí.

1. Peniaze v bezpečí

Koľkým ľuďom dôverujete natoľko, že im prezradíte PIN kód od svojej platobnej karty? Ak ich dokážete spočítať na prstoch jednej ruky, potom niet dôvodu, aby ste vytrubovali svoj bezpečnostný kód z rubu karty a jej číslo každému obchodníkovi. Je jediným prvkom, ktorý otvára cestu k transakciám.

Riešenie je jednoduché. Volá sa PayPal a je dôveryhodným sprostredkovateľom pre každú platbu. PayPal zaplatí predávajúcemu za vás a potom si stiahne peniaze z vašej karty. Samozrejme vždy iba vtedy, ak transakciu potvrdíte.

Vaša banková identita tak zostáva utajená a chránená, aby ju nemohol nik zneužiť. Používanie služby vás nestojí žiadne peniaze, transakčné poplatky zaplatí vždy predávajúci. Ak sa dohodnete na kúpnej cene 20 eur, nezaplatíte ani o cent viac.

2. Ceny v eurách

Všetky národné servery služby eBay sú vzájomne prepojené a v princípe je úplne jedno, či sa do systému prihlásite cez americkú, nemeckú alebo japonskú stránku. Čo sa však líši, je jazyk, ktorým s vami komunikuje služba a mena, v ktorej sa zobrazujú ceny pri tovarových položkách.

Ak vám je blízka angličtina a chcete aby sa vám ceny zobrazovali v eurách, najjednoduchšie je pre vás otvoriť si írsku mutáciu služby na stránke www.ebay.ie.

Ak ste naopak fanúšikom nemeckého jazyka, bude to nemecká verzia www.ebay.de. Ak však strpíte prepočítavanie na libry a ovládate angličtinu, pre Európana je azda najlepším vstupným bodom britský web www.ebay.co.uk.

3. Položky z celého sveta

Nie je tajomstvom, že Čína, Hongkong, India a Južná Kórea sú atraktívnymi krajinami na kúpu viacerých tovarov. Takéto položky sa bežne zobrazujú aj na národných mutáciách služby eBay, sú to však iba tie, ktoré tam predávajúci cielene vložili. Aby sa vám na národných weboch zobrazovali ponuky z krajín celého sveta, treba upraviť parametre vyhľadávania.

V ľavom stĺpci nájdete položku, ktorou možno rozšíriť vyhľadávanie na všetky krajiny v EÚ (čo je praktické pre neobmedzené nákupy bez doplatkov DPH a cla) alebo na celý svet. V takom prípade sa vám ukážu aj položky z ázijských krajín, ktoré sú atraktívne nízkou cenou a prepravnými nákladmi.

Nezabúdajte na to, že neexistuje jazyk, ktorý by bol svetovým štandardom. Ak hľadáte ktorýkoľvek z tovarov, internetový slovník by mal byť vašim kamarátom.

Popri angličtine sa vyplatí pýtať na tovary aj po nemecky, švédsky, francúzsky, španielsky a podobne. Záleží na tom, čo hľadáte. Hoci by to malo znamenať, že sa budete musieť prelúskať cez popis tovaru vo vám neznámom jazyku.

4. Oddeľte dražby od ponúk

Nie sme národom, ktorý by si užíval adrenalín aukcií a nemáme natrénované techniky, ktorými by sme vedeli víťaziť bez toho, aby sme preplatili. Pri zbieraní skúsenosti s nakupovaním preto bude pre vás výhodné, ak sa sústredíte výhradne na tie ponuky, kde možno uzavrieť obchod jediným kliknutím.

Opäť si nahliadnite na ľavý panel a zapnite iba tie ponuky, ktoré majú konečnú cenu pre priamu kúpu. Ušetrí vám to čas a ochráni vás pred pokušením zapájať sa do boja, ktorý zvyčajne nevyhráte. Pri listovaní katalógom tovarov vám to pomôže zorientovať sa v cenách.

No ako fungujú tí, čo dražia? Striehnu na tovary s mobilom v ruke a používajú rôzne doplnkové softvéry, ktoré im umožnia v reálnom čase sledovať aukciu a zapájať sa do nej.

5. Doprava je rozhodujúca

Možno vás to zo začiatku nadobro rozčaruje. Kým z Číny vám pošlú väčšinu tovarov bez toho, aby ste za ne museli platiť poštovné, z USA či Británie zaplatíte za poštovné takmer toľko, koľko stojí tovar samotný. Iní predajcovia zase budú tvrdošijne trvať na tom, že na Slovensko svoj tovar nepošlú.

Kým sa zorientujete v tomto čudesnom svete rozmanitých pravidiel, najjednoduchšie bude upraviť triedenie výsledkov vyhľadávania tak, aby všetky potrebné prepočty za vás robil eBay.

V pravom hornom rohu nastavte triedenie podľa ceny a nákladov za prepravu od najlacnejšej položky po najdrahšiu. Po tom, čo stanovíte ako cieľovú krajinu Slovensko, začne sa vám prepravná informácia zobrazovať priamo pri položkách.

Hneď vidíte, kde je preprava zadarmo, kde je okamžite vyčíslená a kde treba komunikovať s predajcom, aby ste sa dozvedeli viac. Výhodné je pri kúpe viacerých kusov tovaru s predajcom diskutovať. Často dokáže položky spojiť dovedna s lacnejšou prepravou, akú vám vyčísli eBay cez svoj automat.

6. Konečná cena

Ak kupujete tovar z EÚ, v momente úhrady viete, na čom ste - na čom ste sa dohodli, to zaplatíte. Ak však pri nákupe prekračujete hranice únie, čakajú vás povinnosti. Striehne na vás nástraha vo forme DPH a cla.

Pravidlá hovoria o tom, že pri kúpe nad 22 eur zaplatíte DPH a pri prekročení sumy 150 eur sa nevyhnete ani colnej povinnosti. Realita je však niekedy iná.

Pri nákupe tovaru z USA sa zvyčajne všetko vybaví pri samotnom obchode. Súčasťou je importné vysporiadanie, pri ktorom sa hneď vypočítajú všetky povinnosti a konečnú sumu sa dozviete ihneď. Ak prebehne obchod bez neho, vysporiadanie prebehne u nás a špeditéri či pošta vám doúčtujú zvyšnú sumu.

Skúsení individuálni predajcovia z USA a obchodníci z Ázie však siahajú aj po úskokoch, aby vás navýšenia ceny ušetrili. V sprievodných dokumentoch deklarujú zámerne nízku hodnotu tovaru, aby vás už žiadne doplatky nepostihli. Môžete sa tak dočkať nízkej ceny aj vtedy, ak spomínané limity prekročíte.

7. Je toho viac

Ak chcete s nakupovaním začať, aby ste nazbierali dostatok skúseností pre veľké nakupovanie, začínajte drobnosťami všedného života a zásobte sa tým, čo by ste za vyššiu cenu kupovali u nás.

Postupne si navyknete na rytmus trojtýždenného čakania na dodávku tovaru či spôsoby doručovania.

Ak pokročíte, zistíte, že existuje mnoho doplnkových služieb, ktoré vám pomôžu dostať tovar z cudziny na Slovensko lacnejšie ako pri štandardnej ponuke - a zistíte že môžete kupovať i od tých obchodníkov, ktorí k nám tovar zvyčajne nezasielajú.