Hľadali sme dobrý a lacný smartfón, pozrite si test

Hoci ich kúpite už za menej ako sto eur, sú to plnohodnotné smartfóny. Vyskúšali sme, ako sa žije s tými najlacnejšími modelmi.

22. máj 2014 o 18:25 Matúš Paculík

Dnes už nepotrebujete dva mesačné platy na to, aby ste si kúpili smartfón. Za tie najlacnejšie dáte len niečo cez 80 eur, pričom svoj účel dokážu splniť rýchlo a dobre.

Dnes ich ponúkajú hlavne na Slovensku menej známe značky ako je GoClever či GSmart, no silu tohto segmentu si uvedomujú aj silné mená. Len pred pár sa začala predávať lacná Nokia so systémom Android a do segmentu sa tlačí aj Sony.

Aké sú lacné smartfóny?

Lacný smartfón nebude mať nikdy extrémne výkonný hardvér, či prémiové materiály. Nízke výrobné náklady jednoducho neumožnia použitie drahých komponentov, no neznamená to zároveň, že by tieto zariadenia neboli použiteľné.

Plasty možno nemajú tak kvalitný povrch, no ani jeden z testovaných smartfónov sa nám v rukách nerozpadol a ani nevyzeral, že by sa to v najbližších mesiacoch chystal spraviť.

Oproti minulosti sa zlepšil aj ich výkon, no najslabším miestom stále zostáva operačná pamäť. Kapacita 512 megabajtov si neporadí s veľkým množstvom spustených miniaplikácií a do budúcna môže predstavovať výrazné obmedzenie.

Najnovší Android tu nečakajte

Trhu s lacnými smartfónmi kraľuje operačný systém Android, no kúpiť si môžete aj modely s Windows Phone. Nokia Lumia 520 vás nebude stáť viac ako sto eur, no jej plynulosť a jednoduchosť používania je bezkonkurenčná.

Ani jeden z testovaných modelov nemal najnovšiu verziu Androidu, no po skúsenostiach s neznačkovými zariadeniami môžeme byť radi, že tu máme všetky Google služby. Väčšina lacných smartfónov má Android vo verzii 4.2.2, no nájdu sa aj staršie či novšie verzie systému.

Pri bežnom používaní vám to nespôsobí žiadne problémy. Len máloktorá aplikácia či hra vyžaduje systém v úplne najnovšej verzii a preto skôr narazíte na problém s výkonom hardvéru, ako s obmedzením na strane systému.

GoClever Quantum 400

Stojí len 82 eur, no nájdete v ňom štvorjadrový procesor, IPS displej s uhlopriečkou štyri palce a tri výmenné farebné kryty spolu s puzdrami. Telefón za desiatky eur ponúka to, čo mal pred pár rokmi len ten najlepší smartfón.

Výnimkou je len viditeľne lacnejšie spracovanie tela, ktoré však nie je tragicky zlé. Plasty majú lesklý povrch, no sú pevné, neprehýbajú sa a smartfón pôsobí ako celok veľmi dobre. Ak by sa vám zunovala jeho biela farba, môžete si ju zmeniť na čiernu, modrú alebo žltú, prípadne ich môžete ľubovoľne kombinovať. V cene totiž dostanete tri výmenné zadné kryty, predné ochranné fólie a ochranné obaly. Výkon je veľkým, a príjemným, prekvapením.

Štvorjadrový procesor síce nepatrí medzi tie najrýchlejšie a je tu len 512 megabajtov operačnej pamäte, no pri bežnom používaní sme sa nemohli na svižnosť telefónu sťažovať. Do zariadenia si môžete uložiť necelé dva gigabajty dát. Pamäť si môžete Micro SDHC kartou, ktorá v kapacite 16 gigabajtov stojí menej ako osem eur.

GoClever dokázal za rekordne nízku cenu vyrobiť použiteľný smartfón, ktorý nebudete chcieť po prvom dni používania vyhodiť von oknom. Dáte doňho dve SIM karty, je dostatočne rýchly, má dobrý displej, tri farebné kryty na výmenu a dokonca aj vlastný navigačný softvér s mapami Českej republiky, Slovenska a Poľska. Veľa ale nečakajte od fotoaparátu. Má nízke rozlíšenie, pevné ohnisko ’’výsledkom sú podpriemerné fotografie.

Cena: 82 eur

Hodnotenie: 6,2

+ cena, dobrý výkon, farebné kryty

- fotoaparát

Ďalšie odborné recenzie na mobil GoClever Quantum 400.

Prestigio MultiPhone 5400 DUO

Myslíte si, že lacný smartfón nemôže dobre fotiť? Prestigio je výnimkou, ktorá prekvapí aj majiteľov výrazne drahších smartfónov. Fotoaparát je rýchly, má množstvo funkcií a čo je hlavné, robí veľmi dobré fotografie.

Dokáže pekne odfotiť kvetinky, jeho dynamický rozsah zvládne aj krajinky pri zamračenom počasí. Problém má len v interiéroch. Kvalitou a dizajnom smartfón ponúka štandard modernej nižšej triedy. Lesklý plast nepôsobí odolne, no v skutočnosti vydrží aj drsnejšie zaobchádzanie.

Štvorpalcový displej má živé farby, no len do chvíľe, kým sa naň nepozriete z boku. Vtedy začne rýchlo strácať farby a na priamom slnku toho veľa neuvidíte. Procesor surovým výkonom neoslní. Našťastie sa to nijak neprejavuje pri bežnom používaní - reakcie sú okamžité, zaváhanie prichádza až s naročnými aplikáciami a hrami.

Výkon grafického však sklame hráčov. Ak nečakáte, že vám smartfón za stovku nahradí aj vreckovú hernú konzolu, bude vám slúžiť veľmi dobre s pridanou hodnotou veľmi dobrého fotoaparátu, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani výrazne drahší model.

Cena: 105 eur

Hodnotenie: 6,0

+ cena, puzdro, fotoaparát

- nižší výkon

Ďalšie odborné recenzie na mobil Prestigio Multiphone 5400 DUO.

Sony Xperia E1

Najlacnejší smartfón od známej značky netrpí zbytočnými komplexmi a predáva sa za cenu, s ktorou dokáže konkurovať aj menej známym výrobcom. Xperia E1 vo verzii pre dve SIM karty vás bude stáť 141 eur. Šetrenie na použitých materiáloch síce zbadáte aj tu, no páči sa nám výber plastu s drsnejším povrchom, na ktorom odtlačky prstov len tak ľahko nezanecháte. Aj vďaka trochu väčšej hrúbke sa vám bude v ruke držať príjemne.

Na pevnosť konštrukcie nadávať určite nebudete, dielce pri sebe pevne držia a povrch sa neprehýba. Tlačidlá nájdete umiestnené ako obvykle na pravom boku smartfónu, novinkou je jedine tlačidlo Walkman na jeho hornej časti. Po stlačení sa spustí prehrávanie hudby.

Telefón je orientovaný na mladú generáciu, a preto má aj neobvykle hlasný reproduktor. Zvyšok multimediálnej výbavy zodpovedá cene prístroja. Nečakajte preto, že telefónom nahradíte fotoaparát. Výkon je malým prekvapením, keďže Sony má len dvojjadrový procesor.

Bežné používanie smartfónu je rovnako rýchle a pohodlné. Na pomery kategórie bolo dobré aj pri náročnejších aplikáciách. Ak vám neprekáža horší fotoaparát a chcete mať smartfón od známej značky, Xperia E1 je dobrou voľbou.

Cena: 128 eur

Hodnotenie: 6,4

+ výkon v hrách, dobrý displej, Walkman funkcie

- fotoaparát

Ďalšie odborné recenzie na mobil Sony Xperia E1.

GSmart Rey R3

Veľký 4,5-palcový displej, gigabajt operačnej pamäte, osemmegapixelový fotoaparát a podarený dizajn. Na to všetko láka najdrahší smartfón z nášho testu, za ktorý zaplatíte 129 eur. Telefón je radosť používať. Reakcie pri online komunikácii a surfovaní po webe sú okamžité aj napriek tomu, že využíva jeden z pomalších dvojjadrových procesorov a grafický čip, ktorý má už nejaký ten rok za sebou.

Gigabajt operačnej pamäte oceníte veľmi rýchlo po tom, ako začnete sťahovať väčšie množstvo aplikácií a používať viacero miniaplikácií na obrazovke. Tá nie je vôbec zlá a hoci má rovnaké rozlíšenie ako konkurencia, vyniká v pozorovacích uhloch a aj farebné podanie je jedno z najlepších v danej cenovej kategórii.

Telefón prekvapí kvalitnou konštrukciou, je pevný a nevyzerá vôbec zle. Zadný kryt môže mať rôzne farby a vďaka špeciálnej povrchovej úprave je príjemný na dotyk.

Fotoaparát s bleskom má rozlíšenie osem megapixelov, no výsledná kvalita fotografií je priemerná. GSmart fotí lepšie ako Sony a GoClever, no na Prestigio to stále nestačí. S cenovkou 130 eur to nie je najlacnejší smartfón, vďaka veľkej obrazovke a gigabajtu operačnej pamäte sa vám s ním bude veľmi dobre pracovať.

Cena: 129 eur

Hodnotenie: 6,0

+dizajn, veľkosť displeja

- fotoaparát

Ďalšie odborné recenzie na mobil GSmart Rey R3.

Parametre a výsledky testov