Päť dôvodov, prečo potrebujete mať veci v cloude

Cloudové riešenia

Pozrite si, aký typ cloudu je pre vás najvýhodnejší.

Dropbox

Dropbox a podobné cloudové služby typu OneDrive a Box sú najjednoduchším riešením pre prvé skúsenosti s cloudom. Alternatív je viacero, pričom vždy ponúkajú základnú kapacitu úložiska zadarmo (obvykle pár gigabajtov). Podporujú všetky možné platformy od smartfónov až po bežné počítače, pričom jediným potrebným úkonom je inštalácia aplikácie. Každý nový súbor, obrázok, či video sa automaticky prenesie do on-line úložiska a následne do každého vášho zariadenia.

Pri dokumentoch sú dokonca ukladané ich jednotlivé verzie, takže pri nechcenom prepísaní textu sa môžete vrátiť až o niekoľko desiatok krokov späť. Keďže sú vaše dáta uchované na zahraničných serveroch, neodporúčame využívať tieto služby pre súbory s citlivým obsahom. Ak si vystačíte s niekoľkými gigabajtami dát, nebude vás táto služba nič stáť. No uchovanie veľkého množstva fotografií či iných súborov nie je vôbec lacné a ročne vás vyjde na skoro 90 eur.

Počiatočné náklady: žiadne

Mesačné náklady: 2 GB zadarmo, 100 GB za 7,3 eura

+ cena (ak nepotrebujete desiatky GB)

+ ochrana pred stratou dát

- nevhodné pre archiváciu množstva dát

- citlivé údaje sem určite nedávajte

WD My Cloud (podrobná recenzia zariadenia)

Vyberiete z krabice, pripojíte na internet a po zadaní prihlasovacích údajov máte fungujúci domáci cloud. Nemusíte nič zložito nastavovať a nebyť potreby zapojenia samotného zariadenia, tak je toto riešenie rovnako jednoduché, ako Dropbox. Rozdielne sú počiatočné náklady, kedy si musíte pripraviť minimálne 125 eur za verziu s kapacitou dva terabajty. Následne už platíte len za spotrebovanú energiu, ktorá je veľmi malá. Zariadenie pri čakaní na vaše dáta potrebuje len 5 wattov, pri práci to je len o ďalších 5 wattov viac. Ročná prevádzka by vás preto nemala stáť viac ako 7 eur.

WD My Cloud ale nerieši ochranu dát pred zlyhaním disku. Zostane teda len na vás, či zainvestujete do externého disku, ktorý ale zvýši rovnako počiatočné, ako aj prevádzkové náklady. Rátajte aj s tým, že v prípade výpadku elektriky, či domáceho internetového pripojenia sa k svojim dátam mimo domu nedostanete.

Počiatočné náklady: 125 eur za 2 TB

Mesačné náklady: menej ako 1 euro

+ nízke mesačné náklady, cena za gigabajt

+ multimediálne funkcie

- slabé možnosti obnovy dát v prípade poruchy

Synology DS414j

Máte tisíce rodinných fotografií, videí, či ďalšie súbory, o ktoré určite nechcete nikdy prísť? Pripravte sa na to, že to lacné nebude. Pre maximálnu bezpečnosť si totiž musíte kúpiť NAS zariadenie a do neho dva až štyri pevné disky, pričom ich kapacita sa ale nezratáva. Vaše súbory sú na nich zrkadlené, takže ak sa pokazí jeden disk, stále ich máte uchované na zvyšných troch. Jeden terabajt vás bude stáť vyše 500 eur, no začať môžete aj s len jedným pevným diskom a tie ďalšie doplníte postupne. Vybrané súbory a adresáre môžete automaticky synchronizovať medzi všetkými počítačmi, pre mobilné zariadenia má Synology niekoľko dobre spracovaných aplikácií. Umožní vám aj jednoduché zdieľanie filmov v domácnosti, k čomu vám postačí herná konzola, či televízor pripojený do domácej siete. Spotreba je nízka, pri nečinnosti zariadenie potrebuje len necelých 9 wattov.

Počiatočné náklady: 299 eur bez diskov

Mesačné náklady: približne 1 euro

+ nízke mesačné náklady

+ ochrana dát

- vysoké počiatočné náklady