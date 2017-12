Test: S Western Digital je domáci cloud otázkou minúty

Bez ťažkostí ho nastavíte behom minúty. Taký je cenovo dostupný domáci cloud od firmy Western Digital.

29. apr 2014 o 13:30 Matúš Paculík

WD My Cloud Páči sa nám: pekný dizajn, cena, jednoduchá obsluha Nepáči sa nám: bez podpory torrentov Cena: od 125 eur Hodnotenie: 8,3

Produkt na test zapožičala spoločnosť WD.

Tisícky rodinných fotografií, videí, či rôzne dokumenty a poznámky. Dnešná domácnosť má množstvo digitálnych spomienok, no len obmedzený prístup k nim.

O čo by bol svet krajší a návšteva starých rodičov jednoduchšia, ak by ste mali vždy po ruke gigabajty svojich fotografií bez toho, aby ste ich nosili neustále v taške, či ich zverovali do rúk internetovým firmám.

Hlavne do domácnosti

Domáci cloud v podaní firmy Western Digital vyzerá ako bežná kniha v bielom obale. No namiesto papiera je z plastu a vo svojom vnútri dokáže kníh uchovať tisíce.

Konštrukčne to nie je zložité zariadenie, pod plastovým zovňajškom nájdete len jeden pevný disk a energeticky nenáročný čip s dvojjadrovým procesorom. Okrem sieťového kábla ho môžete (či skôr musíte) pripojiť na internet a nájdete tu aj jeden USB 3.0 vstup.

Ten môžete použiť na pripojenie ďalšieho disku alebo USB kľúča, ktorý poslúži na rozšírenie kapacity, prípadne pre doplnkovú zálohu dôležitých dát. Tlačidlo na vypnutie a zapnutie prístroja tu ale nehľadajte. WD My Cloud je konštruovaný pre nepretržitú prevádzku.

Až štyri terabajty

Vybrať si môžete z troch verzií – zhodne sa líšia len kapacitou použitého disku od dvoch až po štyri terabajty. Verzia WD My Cloud Mirror síce ponúka až dvojnásobok, no kvôli zvýšenej ochrane dát je reálne využiteľná kapacita nakoniec rovnaká.

Spomínaná Mirror verzia je odlišná aj v ďalších funkciách, nie len v podpore RAID zapojenia. Má výkonnejší procesor, jeden USB port navyše a funguje aj ako FTP server, server pre zálohy a môžete ho využiť aj pre P2P sťahovanie a zdieľanie súborov.

Jednodisková verzia vás bude stáť minimálne 125 eur pre verziu s kapacitou dva terabajty. Za ďalší terabajt navyše si priplatíte približne 26 eur a za maximálnu kapacitu štyri terabajty zaplatíte 189 eur.

Inštalácia v troch krokoch

Western Digital zjednodušil celú inštaláciu na tri jednoduché kroky. Tie zvládnete aj v prípade, ak sú siete pre vás veľkou neznámou. Do počítača či notebooku si totiž stačí stiahnuť inštalačný softvér, ktorý vás prvým spustením prevedie krok po kroku.

Pre začiatok stačí zapojiť do zariadenia kábel napájania a sieťový kábel z vášho smerovača.

Pokračujete jednoduchým zadaním meno a priezviska. E-mailová adresa je nepovinná, no nezaobídete sa bez nej v prípade, ak chcete k dátam pristupovať mimo vašej domácej siete.

To je všetko, následne už len stačí nainštalovať doplnkové aplikácie, ktoré vám zariadenie sprístupnia pre všetky vaše počítače, či smartfóny a tablety.

WD My Cloud budete spravovať cez webové rozhranie. Komunikuje v češtine a môžete tu nastaviť všetko od správy používateľov cez zdieľané priečinky až po aktualizácie firmvéru.

Aj záloha pre Mac

Ako sa dá zvýšiť ochrana dát, keď má zariadenie len jeden pevný disk? Jednoducho k nemu pripojíte externý disk, na ktorom sa bude v pravidelných intervaloch automaticky vytvárať záloha. Jednoduché riešenie, ktoré vás ale bude stáť ďalšie peniaze a káble navyše.

V prípade akýchkoľvek problémov, či nových aktualizácií vám zariadenie odošle e-mailom správu. Nastaviť si môžete až päť adries.

S funkciou TimeMachine zvládnete aj zálohu počítača od Apple. No zálohovať môžete aj akékoľvek adresáre z počítačov so systémom Windows a WD My Cloud dokonca spolupracuje aj s cloudovými úložiskami typu Dropbox.

Prístup z mobilu

Spravovať svoje dáta a nastavenia zariadenia môžete aj zo smartfónu alebo tabletu. A ani tu nemusíte nič zložito nastavovať – jednoducho si do svojho smartfónu nainštalujete aplikácie a prihlásite sa so svojim účtom.

S aplikáciou WD My Cloud si môžete prezerať obsah celého disku, spravovať a kopírovať jednotlivé súbory, prípadne si ich skopírujete do smartfónu, alebo naopak, zo smartfónu nahráte.

Pre fotografie je určená samostatná aplikácia WD Photos. Nie je to ale prezeranie fotografií, ktoré oceníte najviac. Každá nová fotografia a video na telefóne sa automaticky prenesie na váš WD My Cloud, vyžadovaný je samozrejme prístup na internet.

Fotografie a filmy si pozriete na každom televízore pripojenom do domácej siete. Aj tu platí pravidlo jednoduchosti – nastavovať nemusíte nič, WD My Cloud sa objaví ako sieťové zariadenie a vy si diaľkovým ovládačom pohodlne vyberiete fotografie, či film.

Nie je to NAS server

Na to určite nezabudnite pred kúpou. WD My Cloud je jednoduchý domáci cloud, s ktorým si aj technicky menej zdatný používateľ dokáže vytvoriť vlastné úložisko, na ktoré môže pristupovať s akéhokoľvek kúta zeme.

Cena 125 eur nie je vysoká. Samotný disk s kapacitou dva terabajty si kúpite za približne 80 eur, no tu máte navyše pekný obal, množstvo funkcií navyše a službu umožňujúcu prístup aj mimo domácej siete.

Klasické NAS funkcie musíte oželieť, rovnako aj bezpečné zrkadlenie dát, či sťahovanie torrentov. Väčšinu z týchto vecí rieši drahšia verzia produktu s označením WD My Cloud Mirror.