Objavili neznámy vesmírny objekt za Plutom

Astronómovia narazili na najvzdialenejšiu trpasličiu planétu v našej slnečnej sústave. Môže naznačovať, že na jej konci sa ukrýva obrovská planéta.

27. mar 2014 o 14:03 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Scott Sheppard predtým nič podobné nevidel. Keď spolu so svojimi kolegami v novembri v roku 2012 nasmeroval štvormetrový ďalekohľad v Čile na nočnú oblohu, mal jednoducho šťastie.

Hneď na piatej zo stoviek snímok narazil na čosi, čo sa pohybovalo extrémne pomaly. Dokonca pomalšie, ako akýkoľvek astronomický objekt, ktorý astronóm predtým študoval.

Vedci sledovali kozmické teleso päť mesiacov. Spoznali jeho dráhu a zistili, že tento objekt 2012 VP113 prezývaný zatiaľ Biden (ešte čaká na svoj oficiálny názov) bude trpasličou planétou.

A dokonca najvzdialenejšou, akú v našej slnečnej sústave vôbec poznáme.

Ešte ďalej

Ľadový trpaslík má zhruba 450 kilometrov a keď je k Slnku najbližšie, stále je od neho vzdialený 80 astronomických jednotiek - čo je osemdesiatnásobok vzdialenosti Zeme a Slnka.

Objav trpasličej planéty ďaleko za Plutom, dokonca z vnútorného Oortovho mraku až za Kuiperovým pásom však nemusí byť to najzaujímavejšie zistenie.

Jeho obežná dráha i dráhy ďalších podobne ďalekých objektov naznačujú, že ďaleko na konci slnečnej sústavy sa môže nachádzať dosiaľ neznáme obrovské teleso. Chladná a temná planéta desaťkrát väčšia ako Zem.

„Ukazuje sa, že čosi zásadné nevieme o našej slnečnej sústave," vysvetľuje pre magazín Nature spoluobjaviteľ telesa Chad Trujillo z havajského observatória Gemini. Práve v prestížnom odbornom magazíne astronómovia svoj objav ohlásili.

„Začíname ochutnávať kúsky z toho, čo sa nachádza až za miestami, ktoré sme dosiaľ považovali za koniec sústavy."

V našej slnečnej sústave sú pevné kamenisté planéty bližšie pri Slnku, ďalej sa nachádzajú veľké plynné telesá. Za nimi obiehajú telesá Kuiperovho pásu, vrátane trpasličích planét ako Pluto.

Ďalej sme dosiaľ poznali iba jediný objekt - trpaslíka Sednu. Tento objekt vedci objavili v roku 2003 a dosiaľ bol jediným známym telesom, ktoré obieha tak ďaleko. No 2012 VP113 je aj počas svojho najbližšieho bodu na ceste okolo našej hviezdy ďalej.

„Sedemdesiat rokov sme si mysleli, že Pluto je výnimočné," zdôrazňuje Sheppard pre magazín New Scientist. „A dnes vieme, že svoju orbitu zdieľa s tisíckami ďalších objektov. Sedna bola výnimočná desať rokov, no dnes je jasné, že spolu s 2012 VP113 sú len vrcholmi ľadovca."

Planéta X?

Tento ľadovec je extrémne zaujímavý. Odborníci odhadujú, že vo vnútornom Oortovom mraku môžu obiehať stovky viac než tisíckilometrových objektov – a najmenej šesticu už astronómovia stopujú.

Podľa NASA však dráhy Sedny a 2012 VP113 naznačujú čosi ďalšie: že ďaleko od Slnka môže ležať aj dosiaľ neznáma planéta až desaťnásobne väčšia ako Zem.

Výpočty ukazujú, že ak existuje, nachádza sa asi 250 astronomických jednotiek od našej hviezdy. Bude to studený a tmavý svet, ktorý len veľmi ťažko objavíme.

Nedávny prieskum pomocou vesmírneho observatória WISE síce nenatrafil na žiadnu tajomnú planétu X. No vedci zdôrazňujú, že družica skúmajúca celú oblohu by dokázala odhaliť iba veľké objekty, relatívne horúce joviálne objekty ako Jupiter. No chladnú superzem by neobjavila.

Jestvujú však aj ďalšie vysvetlenia na ďalekú kozmickú záhadu: prečo sa veľké objekty ako Sedna a 2012 VP113 vyskytujú tak ďaleko?

V minulosti mohla okolo nášho systému preletieť neznáma hviezda či obrovská zblúdila planéta bez vlastného slnka. Takéto objekty by podľa Nature mohli vytiahnuť veľké telesá z Kuiperovho pásu až do Oortovho mraku.

doi:10.1038/nature13156