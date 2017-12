Záhadnú planétu X v slnečnej sústave neobjavili

Prieskum celej oblohy nenašiel žiadne tajomné vesmírne teleso.

9. mar 2014 o 11:06 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mohla by existovať niekde za obežnou dráhou Pluta. Vedci v minulosti špekulovali, že v ďalekých končinách našej slnečnej sústavy sa môže nachádzať neznáme teleso, akási planéta X, ktorá svojou prítomnosťou ovplyvňuje okolie.

Nič tam nie je

Americké vesmírne observatórium WISE však teraz, po preskúmaní stoviek miliónov objektov, prinieslo zamietavú odpoveď. Po záhadnom telese niet ani stopy.

Vesmírny infračervený teleskop prezrel celú oblohu a v jeho dátach astronómovia nenašli ani náznak po objekte, ktorý by bol veľký aspoň ako Saturn. Takýto objekt nejestvuje do vzdialeností desaťtisícnásobku vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Teleso veľké aspoň ako Jupiter sa nenachádza do vzdialenosti 26-tisíc astronomických jednotiek.

„Vonkajšia časť slnečnej sústavy pravdepodobne neobsahuje veľkého plynného obra,“ hovorí v tlačovom vyhlásení NASA Kevin Luhman, autor jednej z dvoch štúdií v magazíne The Astrophysical Journal.

Neznáme hviezdy

Sonda však čosi naozaj objavila. Prieskum ukázal, že v našom kozmickom susedstve sa dosiaľ ukrývali stovky rôznych hviezd, vrátane takzvaných hnedých trpaslíkov. Do vzdialenosti päťsto svetelných rokov našlo observatórium viac ako tritisíc nových telies.

„Nachádzali sme objekty, ktoré sme predtým totálne prehliadali,“ potvrdzuje Davy Kirkpatrick z NASA.

Misia WISE prezrela medzi rokmi 2010 a 2011 dvakrát celú nočnú oblohu. Predpokladá sa, že teleskop takto zachytil takmer miliardu rôznych objektov - v týchto dátach teraz vedci hľadajú neznáme.

V roku 2011 skončila jeho primárna úloha a zariadenie prešlo do hibernácie. Minulý rok ho však znovu zapli a stopuje nebezpečné asteroidy v našom bezprostrednom okolí.