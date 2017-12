Tipy a triky: Urobte si poriadok v dátach a na internete

Máte vo svojom virtuálnom svete poriadok? Zbavte sa balastu, poupratujte cennosti a ochráňte svoje súkromie.

13. mar 2014 o 13:05 Milan Gigel

Určite sa vo svojom okolí snažíte, aby ste mali veci pod kontrolou. Prečo by to nemalo byť rovnaké aj v tom virtuálnom?

Kým sociológovia tvrdia, že odbiehame do reality k svetu na druhej strane počítačového monitora, z pozície používateľov internetu vieme, že to nie je až tak úplne pravda. Pustime sa preto do práce.

1. Zrušte účty, ktoré nepoužívate

Pamätáte si ešte na svoje prvé kroky na internete? Možno ste si založili blog, ktorý dnes nik nečíta, siahli po freemaile, ktorý vás neoslovil alebo ste pre komunikáciu používali klienta, ktorý dodnes kdesi na internete skladuje vaše rozhovory s priateľmi. Zalistuje v pamäti a pustite sa do upratovania.

Obnovte zabudnuté prístupy, zmažte zo služieb dáta a ukončite existenciu nepotrebných používateľských účtov. Zatiaľ ich možno nikto s vašou identitou nespájal, to však nemusí platiť naveky. Zbavte sa omrviniek, ktoré ste roztrúsili vo virtuálnom priestore a postarajte sa o to, aby zabudnuté zostalo skutočne zabudnuté.

2. Zmeňte heslá a upravte profily

Koľko času uplynulo od vtedy, ako ste naposledy menili prístupové heslá k službám, ktoré aktívne používate?

Ak máte pocit, že to bolo pri vytvorení používateľských účtov, mali by ste si nájsť čas a dať veci do poriadku. Aj keby ste si zvolili rovnaký základ hesla pre každú službu a zmenili iba dovetky či predpony, bolo by to lepšie, ako stále zostávať pri tom istom. Možno už vaše heslo niekde koluje v zoznamoch a vy o tom ani netušíte.

Popozerajte sa, čo všetko ste vpísali do profilov svojich účtov a upravte dáta, ktoré tam nájdete. Možno sa vyhlasujete za zamestnanca bývalej firmy, ktorú už nemôžete ani len cítiť alebo o sebe prezrádzate niečo, čo vás dnes vôbec neteší. Na drobnú revíziu nie je nikdy neskoro.

3. Rozmotajte sociálne siete

Tak, ako ste si našli čas na upratovanie svojich e-mailov, vyhraďte si rovnaký priestor aj pre učesanie kontaktov, s ktorými ste sa v priebehu rokov prepojili na rôznych sociálnych sieťach – súkromných, profesionálnych i zábavných.

Prejdite meno za menom a inštitúciu za inštitúciou, aby ste vymazali všetko, čo sa tam nahromadilo navyše. Kým triedenie vám pomôže rozvíriť spomienky a poupratovať si vzťahy, prečistená sieť vám zaistí, že sa prestanete topiť v sociálnom informačnom balaste. A to za túto snahu stojí.

Poodpájajte sa zo všetkého, čo už nie je aktuálne, zrušte svoje obdivy, záľuby a poodpájajte aplikácie, ktoré sa k vám natisli iba preto, aby ste v nich sledovali reklamu.

4. Pohľadajte sa na internete

Nie všetky dáta spojené s vašim menom ste vytvorili vy. Mohli ich tam uložiť školy, firmy či ktokoľvek, kto je s vami v kontakte. Spravte si malý prieskum a pokúste sa zistiť, čo všetko sa o vás dokážu na internete dočítať ostatní.

Aby ste dali veci na poriadok, stačí len osloviť prevádzkovateľov webov a požiadať o odstránenie všetkého, čo sa vám zunovalo alebo prestalo páčiť. Niekedy je zaujímavé sledovať, čo všetko sa na internete o človeku objaví bez jeho pričinenia.

5. Vyberte zo schránky, čo tam nepatrí

Čo všetko možno vyčítať z vašich e-mailov? Možno v nich driemu vaše výpisy z účtu, používateľské heslá do služieb, ku ktorým pristupujete alebo snímky, informácie či drobnosti, ktoré by ste neradi pustili do sveta, ak by sa ktosi nabúral do vašej pošty.

Nemusí to byť priamo hacker, stačí, ak sa na pracovnom počítači zabudnete odhlásiť zo svojej súkromnej pošty.

Vyberte si všetky tieto dáta bokom a pripravte si ich na uloženie do súkromného priečinka. Neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo by tieto dáta mali zotrvávať v cloude, kdesi u prevádzkovateľa poštovej služby. Je to, akoby ste nevedomky písali osobný denník, ktorý nie je určený pre oči druhých.

6. Vyrobte si chránené úložisko

Moderné verzie operačného systému Windows sú vybavené nástrojmi, ktorými možno cenné dáta uložiť na disku tak, aby neboli nepretržite dostupné. Omnoho lepšie to však dokáže bezplatný softvér Truecrypt, pomocou ktorého na disku uchováte všetky svoje tajomstvá.

Vytvorte si šifrovaný zväzok a uložte zástupcu softvéru na lištu nástrojov. Vždy, keď budete potrebovať siahnuť do súkromia, heslom si zväzok odomknete a následne opäť uzavriete, ak to neurobí po čase neaktivity automaticky za vás.

Aj keby sa vo vašom počítači ktokoľvek hrabal, v čase, keď je zväzok uzamknutý, sú všetky vaše dáta v bezpečí.

7. Vytrieďte snímky a zálohujte

Žiadne upratovanie sa nezaobíde bez roztriedenia archívu snímok. Ak ste sa doposiaľ nezbavili zlozvyku nezmazať všetky nepodarky ihneď, urobte tak v niektoré zamračené víkendové popoludnie.

Vaša zbierka dokumentujúca momenty okolo vás sa scvrkne a vy konečne nájdete chuť všetko riadne zazálohovať.

Oprášite škatuľku s DVD diskami a vypálite si dvojmo archív svojich spomienok tou najpomalšou rýchlosťou. Vďaka tomu budete môcť svoj počítať odbremeniť od toho, čo jeho disky obsadzuje najväčšmi.

8. Získajte moc nad cookies

Aby ste sa nadobro vysporiadali aj s anonymnými dátami a zatočili so všetkými, ktorí vás počítajú, vyhodnocujú a sledujú, naučte svoj internetový prehliadač narábať s cookies tak, ako sa patrí.

Aj keď Európska únia nariadila, aby si prevádzkovatelia serverov pýtali súhlas na používanie cookies, mnohí túto povinnosť ignorujú - a sledujú vás potajme naďalej.

Poobzerajte sa po rozšíreniach a doplnkoch. Mnohé z nich dokážu zaistiť funkčnosť webov a súkromie zároveň bez toho, aby ste museli cookies zakázať. Po každom uzavretí záložky zmažú všetky identifikátory s výnimkou tých webov, ktorým to chcete výslovne dovoliť.

Ušetríte si tak starostí, že vás začnú weby obťažovať poznámkami, že s vypnutými cookies sa s vami nebudú baviť.