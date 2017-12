Test: Lacný tablet, z ktorého si aj zatelefonujete

Za GoClever nezaplatíte viac ako za dobrú navigáciu, no dokáže vás aj zabaviť a v prípade potreby nahradí telefón.

13. feb 2014 o 13:00 Matúš Paculík

GoClever Aries 785 3G Páči sa nám: kvalitná konštrukcia, GPS a 3G, cena Nepáči sa nám: priemerný výkon, niektoré aplikácie len v poľskom jazyku Cena: od 155 eur Hodnotenie: 7,4

Nie je to dávno, čo sme lacné tablety obchádzali oblúkom. Dôvodom boli ich nízky výkon a podpriemerná kvalita konštrukcie. Dnes je situácia iná a za cenu menšiu než 200 eur si môžete domov odniesť dobrý tablet.

Prednedávnom sme priniesli recenziu na tablet Prestigio, ktorému ale chýbal GPS prijímač a Bluetooth rozhranie. GoClever Aries 785 3G to všetko má, a navyše do neho môžete vložiť micro SIM kartu, s ktorou si môžete užívať mobilný internet a aj telefonické hovory.

S hliníkom, no bez ochrany displeja

Konštrukcia využíva obľúbenú kombináciu hliníku a plastov. Tablet je vďaka tomu pevný a na prvý pohľad nepôsobí lacno. V ruke sa drží príjemne najmä v režime na šírku, kedy ho môžete pohodlne uchytiť za široké kraje pri displeji.

Klasický portrétový režim stráca veľmi tenkým okrajom displeja. Pri používaní sme sa často nechtiac dotkli displeja, čím sme si zablokovali klasické ovládanie dotykom. Apple na to pri svojom malom iPade nezabudol, no s Androidovými tabletmi si na to jednoducho musíte dávať pozor.

A pozor si musíte dať aj na samotný displej. Je na ňom síce jemná ochranná fólia, no tá nezabráni poškrabaniu ani od bežných predmetov. Stačí tak pár dní nosenia v bežnej taške s notebookom a na displeji rýchlo zbadáte jemné škrabance.

Škoda malého rozlíšenia

Nebuďte naivní a nečakajte tu jemné Full HD rozlíšenie. Lacné tablety sú zatiaľ len s HD displejmi, pričom pomer strán 4:3 toto rozlíšenie ešte trochu zmenšuje. Pri hraní hier a pozeraní filmov to neprekáža, no pri zobrazení webových stránok by sme jemnejšie rozlíšenie ocenili.

Pozorovacie uhly displeja sú veľmi dobré a farby sa nemenia ani pri extrémnom naklopení displeja. Tlačidlá na ovládanie systému tu nenájdete, nahrádza ich spodná lišta na displeji.

Fyzické tlačidlá sú štyri, nastavíte si nimi hlasitosť, zablokujete displej a vrátite sa o krok späť. Na hornej hrane zariadenia nájdete Micro USB konektor na nabíjanie a zvukový výstup. Pravá hrana okrem spomínaných tlačidiel obsahuje slot pre pamäťovú kartu typu Micro SD a SIM kartu.

Priemerný hardvér

Parametre Čip MediaTek MT8389

Pamäť 1 gigabajt

Grafický čip PowerVR SGX544

IPS Displej 7,85”, 1024x768

8 GB pre dáta

Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G

2 Mpx fotoaparát

Batéria 4000 mAh

200x136x8 mm

Hmotnosť 364 g

Android 4.2.2

Aj keď má až štyri jadrá a vyrobili ho modernou 28 nanometrovou technológiou, výkon použitého čipu MediaTek MT8389 je len priemerný. Rozdiel ale zbadáte až pri hraní graficky náročných hier či pri testoch.

Reakcie tabletu sú totiž okamžité, bez akéhokoľvek zbytočného zaváhania. Jeden gigabajt operačnej pamäte a starší grafický čip od PowerVR stačia s prihliadnutím na nižšie rozlíšenie 1024x768 bodov. Kompatibilita je vynikajúca a počas testovania sme nenarazili na problémovú aplikáciu alebo hru.

Okrem klasickej bezdrôtovej komunikácie cez Wi-Fi môžete využiť aj Bluetooth vo verzii 4.0, navigáciu uľahčí GPS prijímač a výrobca tu dokonca integroval aj 3G modem pre prístup k mobilnému internetu a telefonickým hovorom.

Úložný priestor má kapacitu osem gigabajtov, rozšíriť ju môžete s pomocou micro SD kariet. Tomuto kroku sa určite nevyhnete v prípade aktívneho využívania navigácie, keď si veľkú časť pamäte ukoja práve mapové podklady.

AnTuTu v4 Score 12845 RAM Operations 1102 CPU FP 1267 3D Graphics 2919 Epic Citadel High Performance 57,6 Ultra High Quality 26,3

Aplikácie v poľskom jazyku

V tablete nájdete pár zábavno-náučných aplikácií určených pre deti. Ich kvalita je priemerná, no rovnako ako niekoľko ďalších aplikácií, aj tieto sú netradične v poľskom jazyku, ktorý sa nedá zmeniť.

Výrobca prezentuje tento tablet aj ako alternatívu k navigáciám. Má mu v tom pomôcť navigácia s vlastnými mapovými podkladmi Slovenska a okolitých štátov, vďaka ktorým nemusíte byť neustále pripojení na internet. Jej spracovanie neoplýva množstvom funkcií, no pre bežné používanie postačí.

Výrobca sľubuje pravidelné aktualizácie mapových podkladov a k zariadeniu v základnej výbave pridáva aj USB - USB kábel a pekné puzdro.

Nerobte si ale chuť na najnovšiu verziu systému Android. Výrobca použil medzi lacnými tabletmi obľúbenú verziu 4.2.2, pričom aktualizácia na najnovší Kit Kat je otázna. No systém je aj napriek tomu svižný a počas celej doby testovania nás reakcie tabletu nebrzdili.

Dôležitá je cena

Výrobca si stanovil za tablet doporučenú cenu 177 eur, no v internetových obchodoch ho zoženietu už za 155 eur. A to je zároveň jeden z hlavných argumentov pre jeho kúpu.

Neohúri vás jemným rozlíšením displeja, obrovským dátovým úložiskom či tým najvýkonnejším hardvérom. No ak nemáte prehnane vysoké nároky a od tabletu v tejto cenovej kategórii očakávate adekvátny výkon, môžete byť spokojní.

Nie je to ten lacný tablet, na aký si pamätáme spred niekoľkých rokov, ktorému chýba kvalitná konštrukcia či niektoré funkcie. GoClever Aries 785 3G sa vám nerozpadne po týždni používania, má GPS prijímač a môžete byť s ním neustále online.

