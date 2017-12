Test: Prestigio vyrobilo dobrý tablet za 160 eur

Štvorjadrový procesor a IPS displej už nikoho neprekvapí, no kvalitne vyhotovené kovové telo je pri lacných tabletoch ešte stále výnimkou.

19. jan 2014 o 17:14 Matúš Paculík

Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 Páči sa nám: kvalitné vyhotovenie, dobrý výkon, cena Nepáči sa nám: malé rozlíšenie displeja, chýba Bluetooth a GPS Cena: 159 eur Hodnotenie: 7,3

Produkt na test zapožičala spoločnosť Prestigio

Pamätáte sa ešte na prvú generáciu lacných Android tabletov? Pred tromi rokmi sa začali priživovať na sláve iPadu, no stáli len zlomok jeho ceny. Ten, kto sa nechal zlákať, kúpu rýchlo oľutoval.

Dnes je kategória lacných tabletov výrazne zaujímavejšia. A aj keď tu ešte stále existujú podpriemerné modely v cene okolo 70 eur, už za približne dvojnásobnú sumu môžete dnes kúpiť veľmi dobrý tablet.

Smartfónom a tabletom spoločnosti Prestigio sa tradične darí hlavne v segmente lacných zariadení. V ponuke však má aj dobré modely nižšej strednej triedy.

Nevyzerá vôbec lacno

Po tablete MultiPad 4 Diamond 7.85 siahnite v prípade, ak máte obmedzený rozpočet, no zároveň hľadáte dobrý výkon a kvalitné vyhotovenie. Kúpiť si ho môžete v bielej alebo čiernej farbe.

Výrobca použil ako hlavný materiál brúsený hliník, čo oceníte už pri prvom uchopení do ruky. Tablet sa nielenže príjemne drží, ale zároveň aj pôsobí pevne.Vďakapevnému materiálu je tenký - s hrúbkou len 8,3 milimetra je to jeden z najtenších tabletov vo svojej kategórii.

S uhlopriečkou 7,85 palca a pomerom strán 4:3 je displej skoro totožný s iPadom mini. Na rozdiel od väčšiny Android tabletov nemá širokouhlý displej a nám sa to páči. Klasický pomer strán je prirodzenejší, jedinou výnimkou je pozeranie filmov.

Škoda malého rozlíšenia

No rozlíšenie 1024 x 768 bodov je priemerné, hlavne ak ste predtým pracovali s tabletom vybaveným Retina displejom. Nedostatky zbadáte hlavne pri čítaní textu a prezeraní webových stránok.

Pozorovacie uhly sú veľmi dobré a farby sa nemenia ani pri extrémnom naklopení displeja. Tlačidlá na ovládanie systému tu budete hľadať zbytočne, nahrádza ich spodná lišta na displeji.

Fyzické tlačidlá sú len tri, nastavíte si nimi hlasitosť a zablokujete displej. Na spodnej hrane zariadenia nájdete Micro USB konektor na nabíjanie, na hornej zas slot pre pamäťovú kartu typu Micro SD a analógový výstup na pripojenie slúchadiel. Kúpiť si môžete aj verziu so slotom pre SIM kartu.

So štvorjadrovým procesorom

Parametre Čip Rockchip RK3188, štvorjadrový

Pamäť 1 gigabajt

Grafický čip Mali-400 MP

Úložný priestor 16 gigabajtov

Displej 7,85”, 1024x768

Rozmery 200x137x8,3 mm

Hmotnosť 406 gramov

Batéria 4700 mAh

Android 4.2.2

Počet jadier procesora je dnes už vecou prestíže. No nástup lacných štvorjadrových čipov v podstate nič nerieši, keďže dobré dvojjadro môže byť celkovo výkonnejšie. Nízka cena sa niekde prejaviť musí a aj keď má použitý procesor štyri jadrá a frekvenciu 1,6 GHz, tak výsledky testov ho zaraďujú medzi priemer.

Nepomáha tu ani štvorjadrový grafický čip Mali-400 MP, ktorý už je nejaký ten rok na svete. Jeho architektúra bola dávno prekonaná, no absencia graficky extrémne náročných titulov jeho životnosť značne predĺžila.

Zvyšok hardvérovej výbavy vás určite neprekvapí. Jeden gigabajt operačnej pamäti, 16 gigabajtov úložného priestoru a Wi-Fi pre bezdrôtovú komunikáciu. Bluetooth alebo GPS by ste tu hľadali zbytočne.

Túto dvojicu technológií nájdete až v 3G verzii tabletu, ktorá je prekvapivo vybavená úplne odlišným hardvérom. Je tu iný čip s rozdielnou grafikou a dokonca na tomto tablete môžete počúvať aj FM rádio.

AnTuTu v4 Score 18148 RAM Operations 1985 CPU FP 1235 3D Graphics 3088 Epic Citadel High Performance 42,5 High Quality 40,2

Občas zaváha

S malým množstvom grafických zmien a doplnkov je rýchlosť tabletu veľmi dobrá. Výrobca sa nenažil za každú cenu odlíšiť od konkurencie a preto tu nájdete len upravený obrázok pozadia a niekoľko bonusových aplikácií.

Okrem kancelárskeho balíka Office Suite Pro je to čítačka kníh eReader Prestigio s napojením na vlastný obchod. Ten má v ponuke tisícky kníh, niektoré z nich sú zadarmo - a aj v slovenskom alebo českom jazyku.

Android vo verzii 4.2.2 nie je žiadnou novinkou a zaslúžil by si už aktualizáciu. Na príkazy reaguje väčšinou svižne, no občas sme pocítili drobné zaváhanie. Za vinu to dávame zle optimalizovanému systému, hardvér poddimenzovaný nie je.

Nemusíte nabíjať každý deň

Surfovanie po internete, kontrola a písanie mailov, komunikácia cez Skype, či krátke odreagovanie sa pri hre. Tablet na jedno nabitie vydrží dva až tri dni nenáročného používania, čo je skôr priemerná hodnota.

Nájdete tu aj dve kamery, jedna je pre online komunikáciu a druhá pre fotenie a nahrávanie videa. Kvalita oboch je zhodne priemerná, fotoaparát nimi nenahradíte.

MultiPad 4 Diamond 7.85 je dobrý tablet, pri ktorom je dôležitá aj jeho cena. Na jednej strane je tu kvalitné vyhotovenie a dobrý výkon, no zároveň vám môže chýbať Bluetooth a GPS. Za malý doplatok približne 25 eur môžete mať 3G verziu tabletu, ktorá ich obsahuje.