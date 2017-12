Najhoršia udalosť slovenskej vedy za rok 2013

Najlepšie vedecké projekty vytvorené minulý rok zostali bez slušného financovania.

30. jan 2014 o 16:19 Martin Hajduch, biológ

Aká bola najhoršia udalosť v slovenskej vede za rok 2013? Na tento titul silne ašpiruje skutočnosť, že Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV) nemohla vyhlásiť všeobecnú výzvu na podporu vedeckých projektov - pre nedostatok financií zo štátneho rozpočtu.

Všeobecná výzva APVV sa v slovenskej vedeckej komunite s napätím očakáva každý rok. Aj v minulosti sme sa jej niekoľkokrát nedočkali, konkrétne v rokoch 2003, 2008 a 2009.

Táto výzva je kľúčová, pretože vybraným projektom poskytuje slušné financovanie. Aj vďaka podpore z APVV sa slovenská veda približuje svetovej úrovni. Snahou je totiž vybrať a financovať to najlepšie. Takže so smútkom nám zostáva konštatovať, že najlepšie vedecké projekty vytvorené minulý rok zostali bez slušného financovania.

Rok 2014 bude pre mňa v znamení viery. Verím, že v roku 2014 ako aj v každom nasledujúcom roku bude mať APVV dosť financií, aby mohla vyhlásiť každoročnú výzvu. Verím, že rozpočty schválených projektov sa už nebudú musieť redukovať o viac ako päťdesiat percent - ako sa stalo v roku 2011.

Aj za takýto zredukovaný rozpočet sme vďační. Pretože napríklad náš projekt nám umožňuje pokračovať vo výskume adaptácie rastlín v rádioaktívnej černobyľskej oblasti, ktorého výsledky dostali slovenskú vedu do popredných svetových médií, ako sú The New York Times, CNN alebo BBC.