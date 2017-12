CES ukázalo virtuálnu realitu aj počítač menší ako kreditku

Pozrite si prehľad Týždeň v technológiách, tentoraz v najmä v znamení noviniek predstavených na technologickej výstave CES 2014.

13. jan 2014 o 16:06

1. Pozrite si najlepšie veci z CES

Technologická výstava CES v Las Vegas už tradične priniesla záplavu nových technologických hračiek. Pozrite si prehľad najzaujímavejších nových produktov, ktoré firmy predstavili. Nechýba virtuálna realita, možná revolúcia v hraní či nový senzor od Sony.

2. Počítač veľký ako SD karta od Intelu

Intel ukázal počítač, ktorý je veľký ako bežná SD karta. Volá sa Edison a miniatúrnom module ukrýva 32-bitový procesor Quark s tradičnou architektúrou x86, polovodičové Flash úložisko, Bluetooth aj Wi-Fi modul pre pripojenie k internetu.

3. Japonci chcú v USA postaviť supervlak

Japonsko chce v USA postaviť trať, ktorá by spojila Washington DC a Baltimore za 15 minút. V súčasnosti trvá cesta medzi oboma mestami približne hodinu. Projekt trate magneticky nadnášaného vlaku by mal stáť osem miliárd dolárov, no Japonci už americkej vláde ponúkli, že polovicu nákladov poskytnú vo forme úveru.

4. Lode unikli z ľadu

Ruská výskumná loď Akademik Šokaľskij sa po približne dvoch týždňoch vlastnými silami vyslobodila z antarktického ľadu. Ľad prerazil aj uviaznutý čínsky ľadoborec Snežný drak, ktorý sa zasekol po tom, ako pomohol s evakuáciou 52 pasažierov z ruskej výskumnej lode.

5. Nvidia ukázala novú grafiku pre mobily

Nvidia predstavila čip, ktorý by mohol priniesť na mobily a tablety podobné hry, aké sa dajú hrať na nových konzolách a herných počítačoch. Tegra K1 má jadro veľmi podobné čipom v aktuálne predávaných grafických kartách pre počítače.

