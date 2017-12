Ukázali budúcnosť elektroniky, pozrite si ju

Popri záplave televízorov a smartfónov sa na veľtrhu CES objavilo aj niekoľko skutočne inovatívnych noviniek.

12. jan 2014 o 19:16 Ondrej Podstupka

1. Sony Core

Na prvý pohľad je to ďalší zo záplavy nositeľných senzorov, ktorý sľubuje, že bude sledovať a zaznamenávať váš život. Sony však na rozdiel od konkurencie pochopilo, že ľudia majú radi pestrosť. Svoj senzor preto nezamklo do jedného fádneho náramku.

Predávať bude drobnú centrálnu jednotku s názvom Core, ktorá sa prepojí so smartfónom a bude mu posielať dáta. Core budete môcť presunúť do rôznych obalov. Od náramkov až po drobné klipsy. Prípadne ho len strčíte do vrecka. Sony sľubuje, že centrálna jednotka sa stane akýmsi centrálnym bodom pre zaznamenávanie vášho života, ktorý si budete môcť prezrieť cez sesterskú aplikáciu. Cena zatiaľ nie je známa, na trh by sa Core aj aplikácia mali dostať už na jar.

2. Rocki

Drobné zariadenie krásnym spôsobom rieši problém modernej domácnosti, ktorá má rádio či reproduktory v každej miestnosti, no väčšina hudby je uväznená na disku počítača, prípadne na webe. Reproduktory pritom stačí zapojiť do jednotky Rocki. Tá sa potom pripojí na domácu wi­fi sieť a cez ňu pošle hudbu z počítača do reproduktora.

Netreba prenášať laptop ani naťahovať káble. Stačí len to, čo už je takmer v každej domácnosti – wi-fi a smartfón. Nie je problém pripojiť do siete viacero jednotiek a pohodlne posielať hudbu kam treba. Zariadenie v súčasnosti stojí 49 dolárov.

3. 3D tlačiarne MakerBot Replicator

Firma MakerBot odhalila trojicu 3D tlačiarní, ktoré môžu preraziť aj na masovom trhu. Stroje sa líšia veľkosťou, pričom najmenšie zariadenie na 3D tlač drobných predmetov stojí približne 1400 dolárov. Väčšie tlačiarne sú určené pre profesionálov či malé firmy.

Na rozdiel od väčšiny konkurencie ponúkajú tlačiarne MakerBot jednoduchý dizajn a pomerne ľahkú obsluhu aj údržbu, čo by im malo pomôcť na masovom trhu. Firma okrem strojov predáva aj digitálne modely, ktoré umožňujú vytlačiť si doma napríklad hračky.

4. PlayStation Now

Sony sľubuje, že už tento rok bude na americkom trhu streamovať nielen video, ale aj moderné hry. Ak sa naozaj podarí prekonať technologické prekážky, ktoré podobnú službu sprevádzajú, môže to spustiť revolúciu v celom hernom priemysle.

Hry by sa z produktov premenili na službu. Okrem iného by to znamenalo, že hranie už nemusí sprevádzať investícia do špecializovaného hardvéru, čo môže hry priblížiť ešte bližšie k masovému publiku.

5. Oculus Rift Crystal Cove

Firma Oculus pracuje na okuliaroch simulujúcich virtuálnu realitu už roky. Každý nový prototyp jej okuliarov Rift odstraňuje ďalší z problémov, ktorý doteraz technológiu virtuálnej reality brzdil. Nový model s názvom Crystal Cove výrazne vylepšuje kvalitu obrazu, ale hlavne znižuje pocit rozmazanosti obrazu pri pohybe hlavy.

Výrazné zlepšenie prináša aj nová technológia na sledovanie polohy používateľa. To umožňuje vernejší prenos pohybu človeka do virtuálneho prostredia. Oculus zatiaľ nehovorí, kedy sa spotrebiteľská verzia okuliarov dostane k zákazníkom, ani to, koľko bude stáť. Šéf firmy Brendan Iribe však pre The Verge povedal, že spoločnosti ubúda problémov, ktoré pred uvedením virtuálnej reality potrebuje vyriešiť.