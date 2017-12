Európe chýbajú včely, nestíhajú opeľovať

V Európe sa rozrástli polia, kde sa pestujú rastliny pre biopalivá. Včely nestíhajú.

13. jan 2014 o 9:43 Miriam Zsilleová, Miriam Zsilleová, Denis Dobrovoda



Pôvodný text sme nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

LONDÝN, BRATISLAVA. Sú kľúčovou zložkou prírodných ekosystémov. Možno až takou kľúčovou, že bez ich existencie by mnohé plodiny či poľnohospodári vôbec nemohli fungovať.

Vedci však tvrdia, že Európa začína mať so včelami problémy. Podľa nového výskumu v odbornom magazíne PLoS ONE chýba najmenej sedem miliárd včiel a hmyz už nestíha opeľovať všetky rastliny. Ďalším problémom môžu byť choroby a predátory.

Pokles aj u nás

Analýza údajov z vyše štyridsiatky krajín ukázala, že najhoršie dnes na tom sú krajiny ako Veľká Británia, Moldavsko, Nemecko, Francúzsko či Taliansko. Takmer v každej druhej európskej krajine však platí, že lietajúcich včiel je nedostatok.

„V rámci štúdie Slovensko nevyznieva tak zle ako niektoré ostatné európske krajiny. Situácia na Slovensku je ešte pomerne prijateľná,“ hovorí Tatiana Čermáková, odborníčka na včelstvá z Centra výskumu živočíšnej výroby. „Zatiaľ tu nepociťujeme výrazný nedostatok opeľovačov.“

Medzinárodný tím vedcov zistil, že za nedostatok včiel môže najmä masívne pestovanie rastlín, z ktorých sa vyrábajú biopalivá a ktoré Európska únia štedro dotuje.

Len v druhej polovici minulého desaťročia sa o tretinu rozrástli polia, kde sa pestuje repka olejná, slnečnica alebo sója.

Množstvo takýchto plôch rástlo medzi rokmi 2005 až 2010 takmer päťnásobne rýchlejšie ako množstvo včiel. Výsledkom je, že včely nestíhajú, pričom ich zabíjajú aj pesticídy, choroby či škodcovia.

Ak by navyše v prírode došlo k náhlemu poklesu divokých opeľovačov, krajiny by mohli mať problémy. A to dokonca s potravinami.

„Aj keď u nás zatiaľ nepociťujeme výrazný nedostatok opeľovačov, nemali by sme byť príliš veľkí optimisti,“ zdôrazňuje Čermáková. „Od konca osemdesiatych rokov sme tu zaznamenali pokles počtu včelstiev zhruba na polovicu. Čiže pokles nastal aj tu, no aj aktuálny počet je dostatočný. No monokultúry včelám vyslovene škodia.“

Opeľovať ručne?

Ťažkosti pritom nemá iba Európa, Čína sa dokonca rozhodla problémy vyriešiť po svojom. V krajine už robia prácu za včely a niektoré kvety opeľujú ručne.

„Potrebujeme vhodnú stratégiu na zachovanie divokých včiel a opeľovačov v celej Únii,“ hovorí pre BBC spoluautor výskumu Simon Potts z britskej univerzity v Readingu. „Aby sme neriskovali finančné a možné nebezpečenstvo pri riešení potravinovej krízy.“

DOI: 10.1371/journal.pone.0082996