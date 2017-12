Prečo budú diskusie pod textami o vede na SME moderované

Moderované diskusie môžu zlepšiť kvalitu diskusií. Spúšťame ich pod článkami o vede.

8. jan 2014 o 15:55 (tech)

Pri textoch o vede na Tech.sme.sk spúšťame vopred moderované diskusie.

Zverejnené budú teda iba tie príspevky, ktoré schváli moderátor. Vo väčšine prípadov ním bude editor Tech.sme.sk.

Takto moderované diskusie sú od januára pod všetkými článkami o vede, pod popularizačnými textami, vedeckými stĺpčekmi i komentármi (pravidlá diskutovania nájdete na konci tohto textu). Iné časti sme.sk budú mať naďalej pôvodné pravidlá diskutovania k textom.

Prečo sme sa tak rozhodli?

Veríme, že príspevky našich čitateľov pod článkami o vede môžu byť prínosom. Môžu upozorniť na chyby, dopovedať príbeh, uviesť podrobnosti, ktoré sa z rôznych dôvodov do textu nedostali, môžu ponúknuť tipy na ďalšie inšpiratívne čítanie, môžu na odbornej úrovní s výsledkami vedeckých štúdií polemizovať.

Bohužiaľ, v doterajšej podobe diskusií sa to dialo málokedy.

Naopak, diskusie často vyzerali ako krčmová debata, kde sa argumentovalo pocitmi namiesto faktami, kde sa fakty a výsledky vedeckého výskumu brali len ako jeden z možných názorov.

Vytvárali tak falošný dojem o fungovaní vedy i dojem, že vedecká komunita nemá takmer nikdy jasno v základných veciach. Stávalo sa, že diskutéri svojou vierou spochybňovali jednoznačné fakty a vedecky podložené dôkazy.

To škodí porozumeniu vedy. Nedávny výskum ukázal, že stačí pár jednotlivcov v diskusii a výsledkom je nesprávne pochopenie článku i výskumu, ktorý text opisuje. Iný výskum zase to, ako ľahko možno s ľuďmi v diskusiách manipulovať. Aj to v konečnom dôsledku vede škodí.

My chceme vedu popularizovať a pomáhať jej, nie jej škodiť. Preto sme pred časom, po vzore viacerých magazínov diskusie stopli. V tom čase to bolo najmenej zlé z možných zlých rozhodnutí, keďže sme neboli schopní v reálnom čase ustrážiť úroveň jednotlivých diskusií. Dnes si už trúfame na vopred moderovanú diskusiu.

Veríme, že v konečnom dôsledku tak čitatelia znovu pod textami nájdu hodnotné informácie, ktoré sa predtým mohli strácať v mori banalít a úplných nezmyslov.

Veda je dosiaľ najlepším a najužitočnejším nástrojom na poznávanie sveta. Aby ním mohla zostať, musí stále overovať svoje vlastné tvrdenia a, najmä, musí mať možnosť ich vyvracať. Preto sú diskusie o vede a pod vedou dôležité, mali by však mať svoje pravidlá.

Tomáš Prokopčák, šéf Tech.sme.sk