Čo by ste mali ako prvé spraviť s novým smartfónom

Pozrite si prehľad základných krokov, ktoré by ste mali spraviť s každým novým smartfónom a tabletom.

24. dec 2013 o 15:30 Ondrej Podstupka

Článok sme 24.12.2017 aktualizovali, upravili a rozšírili.

1. Dajte ho nabíjať a dobre si prezrite obsah balenia

Keď vyberiete telefón z balenia, mali by ste ho zapojiť do pribalenej nabíjačky. Väčšina telefónov síce bude mať na to, aby sa spustila a normálne fungovala, no v prvých hodinách bude mať telefón veľa práce a batéria nemusí stačiť.

Ešte kým telefón spustíte, prejdite si obsah balenia.

Niektoré telefóny majú pribalené slúchadlá. Iné majú v balení drobné nástroje, ktoré slúžia na otvorenie krytu telefónu, prípadne na otvorenie priestoru pre SIM kartu.

Ak ste podobný nástroj k telefónu dostali, nájdite mu v domácnosti trvalé miesto, kde ho budete vedieť nájsť aj za rok či dva.

2. Spravte základné nastavenie a pripojte sa na wifi

Väčšina telefónov vás bez problémov prevedie základným nastavením. Telefón vás okrem iného vyzve, aby ste sa pripojili na wifi a aktivovali si online konto.

Ak máte telefón so systémom Android, určite by ste si mali aktivovať Google konto. Niektorí výrobcovia vám ponúknu aj možnosť prihlásiť sa špeciálne pre ich online služby. Tieto kontá (napríklad od Samsungu) vo všeobecnosti nie sú potrebné pre fungovanie telefónu. Je na vás, či sa ich rozhodnete používať.

Po prvom nastavení by váš telefón mal byť napojený na vaše Google konto a pripojený na domácu wifi sieť.

3. Zapnite si základné zabezpečenie

Vstupná obrazovka smartfónu by mal byť zamknutá PIN kódom, odtlačkom prsta alebo vzorcom, ktoré si telefón vyžiada vždy, keď s ním idete pracovať. Väčšinou si telefón vyžiada nastavenie ochrany pri prvom spustení. Tento krok by ste nemali preskakovať.

Zadávanie PIN kódu znie otravne, ale v skutočnosti je to len sekundové zdržanie, za ktoré dostanete aspoň základnú mieru bezpečia svojho súkromia. Nastavenie zabezpečenia nájdete v základných nastaveniach každého smartfónu.

Ak stratíte nezabezpečený smartfón, nemusíte prísť len o drahú hračku, ale aj o súkromie. Nemáte v ňom len zoznam čísel, ale pravdepodobne aj kompletnú históriu e-mailu, aplikáciu na internet banking, rodinné fotky či uloženú domácu adresu.

4. Chráňte svoj čas, upravte si notifikácie

V porovnaní s klasickým telefónom dokáže smartfón oveľa viac. Všetky aplikácie majú možnosť upozorniť vás na udalosť pípnutím či zobrazením textu na obrazovke.

Ak si nedáte pozor, notifikácie začnú nezmyselným spôsobom ovládať váš denný režim. Každá aplikácia umožňuje notifikácie vypnúť, či nastaviť tak, aby vás nerušili.

Prvých pár dní by ste mali stráviť nastavovaním notifikácií v nových aplikáciách. Ušetríte si tak veľa nervov v budúcnosti.

Pri nastavovaní rozmýšľajte o tom, či sa oznamovanej udalosti naozaj potrebujete venovať okamžite. Ak nie, nemala by sa oznamovať pípaním.

Ak vám chodí sto e-mailov denne, bude sa telefón snažiť vašu pozornosť získať v priemere raz za pätnásť minút. Nikto pritom v skutočnosti nepredpokladá, že na mail budete reagovať okamžite.

Rovnako nepotrebujete vedieť o každom komentári pod vašim príspevkom na Facebooku. Len preto, že na niečo môžete reagovať hneď, neznamená, že by ste to aj mali robiť.

Ak už telefón stratíte, je možné mu na diaľku prikázať, aby zmazal všetko, čo je na ňom uložené. Funkciu ponúkajú telefónu od Applu aj Androidu už vstavanú.

5. Vykonajte aktualizácie

Niektoré telefóny vám krátko po spustení ponúknu možnosť aktualizovať softvér na novšiu verziu. Aktualizáciu by ste mali spraviť čo najskôr. Často rieši bezpečnostné problémy alebo vylepšenie operačného systému telefónu.

6. Nahraďte zlé aplikácie

Väčšina telefónov má od výrobcu predinštalované aplikácie na prehliadanie obrázkov či prehrávanie hudby. Takmer bez výnimky sú horšie ako štandardné riešenia, ktoré ponúka napríklad Google v obchode s aplikáciami. Ak strávite pol hodinu hľadaním dobrých aplikácií, ušetríte si do budúcnosti veľa problémov.

Dajte si pozor na zdroj aplikácií. Inštalujte len aplikácie od firiem, ktoré poznáte, prípade tie, ktoré majú dobré recenzie.

Aplikáciu na internet banking si najbezpečnejšie nainštalujete tak, že nájdete odkaz na stránke vašej banky, ktorý vás nasmeruje na správnu adresu obchodu. Najmä v prvých dňoch skúste venovať aplikáciám viac času a vyskúšajte viacero možností aby ste našli takú, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

7. Sledujte, či aplikácie nemajú priveľkú spotrebu

Niektoré aplikácie (napríklad aj aplikácia Facebooku) majú vo zvyku v pozadí prenášať veľké objemy dáta a využívať baterku vášho telefónu aj v čase, keď ich aktívne nepoužívate. Spotrebu dát aj batérie môžete sledovať cez zoznam aplikácií v dostupný cez nastavenia telefónu. Prvé dni sa oplatí spotrebu skontrolovať.

Ak uvidíte, že niektoré aplikácie využívajú priveľa energie alebo dát, môžete ich v nastaveniach obmedziť tak, aby dát sťahovali len keď ich využívate, čo by malo znížiť aj ich spotrebu energie.

8. Dostaňte kontakty do cloudu

Ak ste prešli z klasického telefónu na smartfón, kontakty ste zrejme preniesli na SIM karte.

Aj keď ste na takéto prenášanie zvyknutí, mali by ste ho zmeniť. Ak strávite jedno popoludnie tým, že kontakty presuniete do cloudového úložiska, nebudete už nikdy musieť riešiť ich presun pri výmene telefónu.

Je to dobre investovaný čas. Pre telefóny s Androidom stačí vyplniť kontakty v službe Gmail a do telefónu sa prelejú automaticky v momente, keď sa pripojí na internet.

Z Gmailu vie po presviedčaní prečítať kontakty aj iPhone, ale radšej pracuje so synchronizáciou kontaktov applovskom iCloude.

9. Nastavte si zálohu fotiek

Z telefónu sa rýchlo stane váš hlavný fotoaparát. Máte ho vždy pri sebe a na rýchle fotenie stačí. Väčšina vašich fotiek sa tak ocitne v zariadení, ktoré sa môže ľahko stratiť či zničiť pádom. Je dobré si nastaviť automatizovanú zálohu fotografií.

Služieb, ktoré automaticky ukladajú fotky z vášho telefónu je niekoľko. Najpopulárnejšia v súčasnosti je aplikácia Google Photos. Vždy, keď sa dostanete do domácej wifi siete začne váš telefón automaticky odosielať vaše fotky na servre Googlu. Potom si ich môžete pozrieť cez počítač, upraviť farby či pridať filtre. Fotky si tiež viete roztriediť do albumov a tie potom rozposlať napríklad cez email.

Aplikácia bude automaticky zálohovať všetky fotky. Ak máte obavy o svoje súkromie, skúste pohľadať alternatívu, ktorá bude fotky zálohovať lokálne. Dôležité je, aby neostávali len v telefóne - inak sa vám stratia.