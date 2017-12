Čínsky odpad z vesmíru zničil domy

Zvyšky po čínskej misii na Mesiac dopadli do obývanej oblasti. Na vidieku poškodili budovy.

3. dec 2013 o 15:31 Tomáš Prokopčák

PEKING, BRATISLAVA. Bol to úspešný štart. V nedeľu večer nášho času vyletela do kozmu čínska misia Čchang-e 3, ktorá na našu prirodzenú družicu nesie pristávací modul a vesmírne vozidlo. Pristávať by mala v polovici decembra.

Nie všetky kroky však komunistickej krajine vyšli. Podľa agentúry AFP niektoré zvyšky po štarte, pravdepodobne kúsky nosných stupňov dopadli do obývanej oblasti a v prefektúre Suej-ning poškodili dva domy. Stalo sa tak deväť minút po samotnom štarte, trosky nikoho nezranili.

Podľa svedkov kozmický odpad, pravdepodobne kus z vrchnej časti nosnej rakety Čchang-čeng 3B (Dlhý pochod) zasiahol miestny dom a stodolu. Agentúra tvrdí, že za to čínske úrady vyplatili miestnym obyvateľom v prepočte takmer tritisíc dolárov.

Čínska misia má byť iba treťou v dejinách, ktorá na Mesiac dostane automatické vozidlo. Viac než stokilový rover môže prejsť približne tri kilometre a má pomocou svojho radaru skúmať mesačný povrch i štruktúry pod ním. Pristávací modul bude ultrafialovým teleskopom sledovať okolie Zeme.

Trosky padajúce do obývaných oblastí však nie sú v prípade čínskeho vesmírneho programu novinkou. Predpokladá sa, že do aktuálne zasiahnutej oblasti padajú kúsky nosných rakiet relatívne často.

Podľa AFP takéto kúsky zničili dom aj minulý rok v máji, pričom strhli elektrické vedenie.