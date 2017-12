Najhorší vírus na svete? Ešte stále môže byť horšie

Že sme na internete špehovaní, to už dnes vieme všetci. Ale mnohí si hovoria, že im to neprekáža. Nerobia nič zlé, nemajú čo skrývať, nič im nehrozí.

25. okt 2013 o 13:32 Tomáš Zaťko

Počuli ste už o tom, ako sa dá uvariť žaba? Leží v studenej vode, ktorej teplota pozvoľna stúpa. Stúpa vždy iba o kúsok a tak si to žaba nevšimne, až ju uvaríte a zomrie. Tento príbeh je výmysel.

So žabami to takto v skutočnosti nefunguje. Ale popísaný princíp funguje na iné tvory – na ľudí. V politike sa mu hovorí „salámová metóda“. Ak chcete zmeniť niečo veľké, nerobíte to naraz, ale po maličkých krôčikoch – odrezávate zo salámy vždy len tenké kúsky, až kým salámu pokrájate celú.

Prísť o všetko?

Obľubujeme komfort služieb, ktoré nám čoraz viac zasahujú do súkromia.

Vždy je to len o kúsok viac, než sme zvyknutí. No aké to bude, až raz „zmizne celá saláma“?

V posledných dňoch sa nad bezpečnosťou svojich údajov zamysleli aj ľudia mimo IT. Ľudia, ktorých táto téma väčšinou nezaujíma, pretože si myslia, že sa ich netýka. V obehu je totiž nepríjemný malvér CryptoLocker.

Potichu šifruje vaše cenné dáta. Až po čase sa ozve - povie vám, čo urobil a vysvetlí, že dáta získate späť len vtedy, keď zaplatíte výpalné.

Technologicky je to vymyslené dokonale. Stratené údaje vám nezachránia ani najzdatnejší IT špecialisti. Menšinová skupina zodpovedných používateľov, ktorí pravidelne zálohujú, to má ľahšie. Svoje dáta obnovia zo zálohy. Tí ostatní majú smolu.

Priveľká saláma

Aj vám sa zdá, že je to najhorší malvér všetkých čias? Predstavte si však malvér, ktorý cez počítač vyhľadá vašu poštu, pikantné fotky polovičky či iné citlivé kusy súkromia.

Tieto údaje zverejní na internete tak, že nad nimi nemáte kontrolu. A následne vás začne vydierať. Ak nezaplatíte, začne ich posielať kontaktom, ktoré pozná vďaka vašim online aktivitám.

Páči sa vám táto predstava? Je to úplne reálna hrozba. Možno predpokladať, že je iba otázkou času, kedy sa takýto malvér objaví. Ľudia, ktorých charakter sa nezastaví pred tvorbou CryptoLockeru, nebudú mať problém ani s týmto.

Preto sa zamyslime: čo všetko o sebe každodenne prezrádzame a ako nás bude bolieť, až to raz niekto zneužije?

Potom sa budeme rozčuľovať, aký je to nehorázny zásah do súkromia. To už totiž bude „priveľký kus salámy“. Lenže vinu neponesie iba útočník.

Autor je bezpečnostný expert spoločnosti Citadelo.