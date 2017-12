Na webe vás stále sledujú a inak to nebude

Brániť sa proti špehovaniu môžeme, ale nikdy to nezvládneme robiť dokonale. Je to navyše cena za služby, ktoré používame.

17. okt 2013 o 15:25 Tomáš Zaťko

Vedia o vás všetko. A ak nevedia, tak aspoň môžu vedieť. S kým sa rozprávate, kedy a s kým idete von. Poznajú vašu ženu aj milenku. Vlády najímajú hackerov, je možné hacknúť auto i televízor. Zdravíme veľkého brata. Vitajte v súčasnosti.

Možno sú podobné vyhlásenia stále z veľkej časti paranojou, no čoraz viac si uvedomujeme, ako postupne prichádzame o súkromie - väčšinou dobrovoľne. Svojimi osobnými dátami platíme za služby, ktoré využívame: zdieľanie informácií na sociálnych sieťach či komunikáciu pomocou štátom kontrolovanej infraštruktúry.

Tento trend silnie a v budúcnosti to nebude inak. Je to napokon naša voľba.

Chyby a záplaty

Z jednej strany je sledovanie systematické a cielené, pretože štát (čiže jeho vláda) sa chce chrániť, čo je prirodzené pre každý organizmus.

Pre akútne riešenie situácie nemá význam demonštrovať, nemá význam žiadať štáty, aby prestali robiť to, čo roky robia tajne. Spoločenský tlak má iste význam, no skúsenosť s demokraciou ukazuje, že výsledok nemusí byť taký, ako si práve v tomto okamihu prajete.

Na druhej strane, možnosti sledovania sa otvárajú vďaka početným chybám v miliónoch riadkoch programového kódu, ktorý vpúšťame do našich životov.

Nedávno jeden nezávislý výskumník odhalil chybu, vďaka ktorej je možné preniknúť do systému televízora so zabudovanou kamerou a hacker vás môže sledovať v obývačke.

Výrobca vydal záplatu, ktorá túto zraniteľnosť opravuje. No bežný užívateľ o chybe ani záplate netuší, a tak väčšinu vlastníkov tohto modelu možno naďalej sledovať pri televíznych novinách.

Vrátime sa do jaskýň?

Ak chcete šoférovať auto, vždy jestvuje riziko havárie. Nedá sa plávať bez rizika, že sa utopíte.

Chcete odstrániť vaše digitálne stopy? Môžete používať iba hotovosť. Ale skúste ňou v skutočnom svete platiť za vodu, elektrinu alebo splácať hypotéku a možno zistíte, aké je to celé nepohodlné.

Môžete prestať používať telefón a všetky služby internetu. Skúste sa však potom dohadovať na stretnutiach. Iste sa nájdu extrémisti, ktorým to takto funguje a tešia sa, ako s veľkým bratom vybabrali. No ani oni sa nevyhli zanechávaniu digitálnych stôp: vidia ich bezpečnostné kamery na uliciach a v budovách, ich fotky sa budú zjavovať na sociálnych sieťach. Stroje už vedia dávno rozoznávať, kto je kto.

Do nejakej miery sa budeme môcť brániť. Pomôžu nám v tom najmä decentralizované siete a silné šifry. Riziká, ktoré ostanú, však musíme prijať. No stále je to naša voľba, pretože nech sa na to pozriete akokoľvek, prínos je väčší ako jeho cena.

Na bezpečnosť však treba myslieť a robiť všetko pre to, aby sme takéto riziká čo najviac zredukovali. Rovnako ako pri jazde autom a plávaní v jazere.

Autor je bezpečnostný expert spoločnosti Citadelo.