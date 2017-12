Človek otepľuje planétu. Vedci to ešte nikdy nepovedali tak jasne

Po šiestich rokoch vedci vydali novú správu o globálnom otepľovaní. Vypúšťanie emisií podľa nej stále ohrieva Zem viac ako Slnko.

27. sep 2013 o 19:42 Tomáš Prokopčák

Ešte nikdy to vedci nepovedali tak jasne. Svet sa otepľuje, hladina morí stúpa, ľadovce sa topia a pribudnú extrémy počasia. A za to všetko takmer naisto môže človek.

V piatok zverejnil Medzivládny panel o zmene klímy pri OSN prvú časť svojej správy o stave našej planéty. Tá hovorí, že v najextrémnejšom prípade sa do konca storočia svet oteplí o takmer päť stupňov Celzia.

Slovensko by sa mohlo dokonca ešte viac, aj keď tento scenár je skôr nepravdepodobný.

„Panel priamo neskúma, len zhromažďuje poznatky z hodnoverných zdrojov,“ vysvetľuje klimatológ Pavel Šťastný. Bol pri zostavení predchádzajúcej správy.

Vypracovanie a následné vyjednávanie výslednej podoby textu trvá šesť rokov.

Špekuluje sa pritom, že toto môže byť posledná správa o klíme, pretože základné predpovede vedcov o budúcnosti našej planéty sa v posledných rokoch výrazne nemenia.

1. Svet sa otepľuje

Za posledné dve tisícročia človek nič podobné nepozná. Je vlastne isté, že od druhej polovice minulého storočia sa otepľuje povrch planéty i moria, narastá teplota v troposfére.

Teplota za posledných sto rokov vzrástla takmer o jeden stupeň a otepľovanie – aj napriek pauze od roku 1998 – pokračuje.

Podľa piatej správy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) je príčinou tohto otepľovania človek a jeho vypúšťanie skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého.

Na stav planéty síce majú vplyv aj silné sopečné erupcie či slnečné cykly, no činnosť Slnka bola slabšia.

2. O koľko sa ohreje Zem

V celosvetovom priemere by do konca storočia mala svetová teplota narásť o 1,5 až 4,8 stupne Celzia. V Arktíde však viac a pre Slovensko najhorší scenár naznačuje nárast teploty o štyri až sedem stupňov.

3. Roztápa sa ľad

Len za posledné roky ubúda z ľadovej pokrývky na celej severnej pologuli. Roztápajú sa ľadovce, v Grónsku sa za posledné dve desaťročia šesťnásobne zrýchlilo topenie ľadu.

Najhoršia verzia hovorí, že v polovici nášho storočia už v lete v Arktíde ľad vôbec nebude.

Celá Arktída sa pritom najrýchlejšie topí práve v lete, problémom však je, že narastá aj teplota v okolí permafrostu. Vždy zamrznutá pôda pritom drží veľké zásoby silného skleníkového plynu metánu.

V prípade Antarktídy je situácia zložitejšia. Ukazuje sa, že množstvo morského ľadu v oblasti v súčasnosti narastá, zároveň sa však topí pevninský ľadovec. Podľa prognóz bude antarktického ľadu dovedna skôr ubúdať.

4. Stúpa hladina morí

Moria po celom svete sa nielen otepľujú, ale stúpa aj ich hladina. Dôvodom je tepelná rozťažnosť, pri otepľovaní sa objem vody zväčšuje, no prispieva aj voda z roztápajúceho sa ľadu.

Počas poslednej medziľadovej doby pred viac ako stotisíc rokmi boli morské hladiny vyššie o päť až desať metrov. Tento extrémny scenár však IPCC nepredpokladá, vedci skôr hovoria o náraste do jedného metra do konca storočia.

5. Viac skleníkových plynov

Dnes je v atmosfére viac skleníkových plynov - oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného - než kedykoľvek za posledných osemstotisíc rokov. Keďže ich vypúšťame ďalej, ich množstvo bude narastať.

Časť ľudských emisií sa však ukladá v oceánoch. Problémom je, že moria sa vďaka tomu okysľujú, čo spôsobuje problémy morskému životu - napríklad koralom.

6. Extrémne počasie

„Je isté, že horúce a studené teplotné extrémy budú častejšie,“ tvrdí správa klimatológov. Napríklad pri otepľovaní Arktídy sa dostane do atmosféry viac vlhkosti, čo prinesie podľa IPCC ďalšie zmeny v zrážkových systémoch.

Dažde môžu byť na niektorých miestach zriedkavé, no ak už zaprší, budú to silné prívaly. Väčšie oblasti budú zápasiť so suchami a následne aj nedostatkom vody, čo pri najhorších scenároch ohrozí aj Slovensko.