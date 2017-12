Názor: Našli naozaj mimozemšťanov? Skôr nie

Mimoriadne silné tvrdenia potrebujú mimoriadne silné dôkazy. Naša neschopnosť vysvetliť veci mimoriadnym dôkazom nie je.

20. sep 2013 o 14:17 Ondrej Podstupka

Dnes mi zmizla zubná kefka. Ráno nebola v pohári nad umývadlom, kam som ju večer odložil. Objavila sa až v kuchynskom drese.

Netuším, ako sa tam dostala - neviem si predstaviť mechanizmus, akým sa kefka za noc presunie z miesta na miesto.

Jedno z možných vysvetlení teda naozaj je, že ju tam v noci odniesli mimozemšťania. Ak by som ale ráno všetkým kamarátom povedal, že ma v noci navštívili bytosti z cudzej planéty, vyslúžil by som si akurát smutné pohľady a nežné pohladenie po ruke.

Situácia je v princípe rovnaká aj pre vedcov, ktorí tvrdia, že v stratosfére našli jednobunkový mimozemský život.

Fakt, že si nevedia predstaviť mechanizmus, akým sa do výšky desiatok kilometrov dostanú mikroskopické bunky zo Zeme, ešte neznamená, že tento mechanizmus neexistuje. Znamená to len to, že veda našla ďalší z množstva fenoménov, ktorý ešte nevie vysvetliť.

Skôr, ako vznesieme tvrdenia, čo prinútia svet prepísať všetky učebnice biológie a teológie, mali by sme vyčerpať všetky ostatné možnosti. Ja sa večer spýtam spolubývajúceho, či si náhodou v noci rozospatý nepomýlil svoj pohár na vodu, ktorý občas nechá v kúpeľni, s mojím pohárom na kefku.

Vedci, ktorí sa s konceptom neznáma zápasia profesionálne, by mali už vedieť, že to nie je dostatočným argumentom na obvinenie mimozemšťanov.