Briti tvrdia, že objavili mimozemský život

Kontroverzná štúdia hovorí o objave mimozemského života, ktorý sa mal do stratosféry Zeme dostať z kozmu.

20. sep 2013 o 12:42 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Tvrdíme, že dopadajú z kozmu, pravdepodobne pochádzajú z prostredia s vodou ako sú kométy.

Už v abstrakte v novej štúdií v kontroverznom vedeckom magazíne Journal of Cosmology britskí vedci tvrdia, že prakticky objavili mimozemšťanov.

Nenašli ich však na Marse či niekde vo vesmíre – na stopy život z kozmu mali naraziť vo vyšších vrstvách našej vlastnej atmosféry. Dôkazy mal údajne priniesť stratosférický balón, ktorý na mimozemské mikroskopické vzorky narazil vo výške zhruba 27 kilometrov.

Vo vzorkách mali totiž vedci zo Sheffieldskej a Buckinghamskej univerzity natrafiť na drobné rozsievky, ktoré nepochádzajú zo Zeme.

Mimoriadne silné tvrdenia potrebujú mimoriadne silné dôkazy. Naša neschopnosť takým nie je, píše Ondrej Podstupka.

Vysoko v atmosfére

Rozsievky Sú to jednobunkové, drobné mikroskopické riasy. Žijú vo vode aj pôde, niektoré druhy sa pohybujú a vytvárajú kolónie. Takéto kolónie sa využívajú napríklad na opísanie znečistenia životného prostredia. Poznáme tisícky druhov takýchto organizmov, väčšinu však zrejme stále nepoznáme. Rozsievky žijú na Zemi viac ako sto miliónov rokov.

Vedci už dlho tvrdia, že život jestvuje aj vo vyšších vrstvách našej atmosféry. Najlogickejšie vysvetlenie preto je, že ak na čosi tím Miltona Wainwright naozaj narazil, je to pravdepodobne exotický, ale stále pozemský život.

Vedec však tvrdí, že v takej výške to život z našej planéty nemôže byť. Stratosférický balón navyše vedci vypustili počas meteorického roja Perzeíd.

„Väčšina ľudí vám povie, že takéto biologické častice jednoducho vynieslo zo zeme do stratosféry, hovorí podľa britského denníka Daily Telegraph molekulárny biológ a biotechnológ Wainwright.

„Je však všeobecne uznávané, že častice s takouto veľkosťou nemožno zo zeme vyniesť do výšky napríklad 27 kilometrov.“

Kontroverzný magazín

O údajnom objave zatiaľ neinformoval žiaden vážený odborný magazín. Samotný časopis Journal of Cosmology je pritom vo vedeckej komunite považovaný za kontroverzný – napriek tomu, že štúdie v magazíne prechádzajú recenzným procesom.

Časopis napríklad už v roku 2011 tvrdil, že v meteoritoch vedci objavili stopy mimozemského života. Svojich kritikov navyše označil za inkvizíciu, teroristov a šarlatánov. Autorom štúdie bol vtedy zamestnanec NASA, úrad sa však okamžite od výsledkov dištancoval. Výskum Richarda Hoovera pritom predtým odmietol uverejniť iný odborný magazín.

„V neprítomnosti mechanizmu, ktorý by takéto častice mohol vyniesť do stratosféry, musíme jednoducho povedať, že tieto biologické entity pochádzajú z kozmu,“ hovorí aj teraz o svojom výskume Wainwright.

„Náš záver je, že život neustále prichádza na Zem z kozmu, život nie je len na tejto planéte a takmer určite tu nevznikol.“

Údajný mimozemský mikroskopický organizmus. FOTO - University of Sheffield

Overiť výsledky?

Vedci ešte predtým, ako svoj balón vyslali do stratosféry, ho sterilizovali pomocou alkoholu. Po pristátí následne zobrali vzorky, ktoré misia v atmosfére nazbierala. Tie potom skúmali pomocou elektrónového mikroskopu. Vzorky pochádzajú z konca júla tohto roku.

Podľa The Independent by sa vo vzorkách – pravdepodobne už mŕtvych – mohla nachádzať aj DNA. Jej preskúmanie by mohlo odpovedať na otázku, čo (a či vôbec) nové vlastne vedci objavili.

Svoje zistenia by zároveň chceli overiť v októbri, keď bude na našu planétu dopadať meteorický dážď spájaný s kométou 1P/Halley. Wainwright verí, že narazí na ďalšie mikróby.

Journal of Cosmology, 2013, Vol. 22, pp 10183-10188