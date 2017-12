Briti oživujú historický počítač Edsac

Prvý univerzálny počítač sveta z roku 1949 bude opäť fungovať ako v čase svojej slávy.

28. jún 2013 o 8:30 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Niekoľko strán starých dokumentov, tri tisícky elektrónok, 140 políc so zvyškami elektroniky postačia na to, aby historici opäť uviedli do prevádzky svoj najstarší počítač v krajine. Volá sa Edsac a Británia ho s pýchou sprevádzkovala v máji roku 1949.

Od roku 2011 pracuje špecializovaný tím na jeho rekonštrukcii a dnes ukazuje verejnosti svoje prvé výsledky. Z celého kolosu s rozlohou 20 štvorcových metrov sa im podarilo sprevádzkovať dve dôležité súčasti. Prvou je jednotka pre základné matematické operácie a druhou interné hodiny, ktoré zaisťujú synchronizáciu behu jednotlivých súčastí pri prístupe do pamäte.

Počítač bol vyrobený pre univerzitu v Cambridge, kde slúžil vedcom pre urýchlenie výpočtov pri ich výskume. Neskôr sa stal predlohou pre prvý podnikový počítač s názvom Leo. Projekt renovácie a uvedenia do prevádzkového stavu prebieha pri príležitosti stého výročia narodenia jeho konštruktéra – sira Marurice Wilkesa, ktorý zomrel v roku 2010.

Po rekonštrukcii bude zostavený počítač vystavený v galérii Národného výpočtového múzea, kde už podobné exponáty z iných období stoja. Nie je tomu dávno, čo v jeho expozícii pribudol najstarší fungujúci počítač sveta. Je ním stroj s názvom Witch, ktorý pracuje v desiatkovej sústave. V prevádzke bol až do roku 1957.

Informovala o tom britská BBC.