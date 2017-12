Briti oživili starodávny dvojtonový počítač

Je najstarším pracujúcim digitálnym počítačom na svete. Witch dostal druhú šancu v Národnom výpočtovom múzeu.

21. nov 2012 o 9:20 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Na prvý pohľad to bola obyčajná fotografia starého skladu. Správca Kevin Murrell si však medzi kopou starého haraburdia všimol známy ovládací panel. Niekoľko ďalších prieskumných výletov ukázalo, že sa nemýli.

V sklade našiel takmer všetky súčiastky starého, viac než dvojtonového historického počítača Harwell Dekatron prezývaného Witch. Podarilo sa ho opraviť a dnes znovu funguje.

Stará technológia

Trošku to pripomínalo skladanie stavebnice. No práve stovky nepoškodených kúskov presvedčili Murrella a odborníka na starú elektroniku Delwyna Holroyda na opravu historického počítača. Uvedomili si, že ak by sa z historického stroja stal iba ďalší muzeálny artefakt, bola by to škoda. Obzvlášť, ak stroj stále dokáže pracovať.

Dnes ohromný starý počítač v britskom Národnom výpočtovom múzeu znovu bliká, cvaká a svetielkuje úplne rovnako, ako pred rokmi.

„Pre nás je dôležité, aby stroj ako tento znovu fungoval," hovorí pre BBC Murrell. „Vďaka tomu môžeme pochopiť, na akej úrovni bola v Británia technológia koncom štyridsiatych rokov."

Veľká kalkulačka

Dva a poltonový obor je historickou kalkulačkou, ktorú využívali na atómový výskum v oxfordshirskom Harwelli. Prapočítač vtedy vedcom pomáhal s ich výpočtami.

Potreboval približne desať sekúnd na to, aby vynásobil dvojicu čísel. V porovnaní s mechanickými kalkulačkami svojej doby bol však pri zložitých výpočtoch nesmierne presný a spoľahlivý. A týždenne mohol pracovať až 80 hodín.

Počítač začal vznikať v roku 1949 a trvalo tri roky, kým ho konštruktéri postavili. Harwell Dekatron dostal svoj názov podľa elektróniek, ktoré v ňom slúžili ako pamäťové médium. Pre vstup dát využíval dierne pásky.

Pod prachom

Počítač slúžil až do roku 1957, keď ho vytlačili menšie počítače, ktoré už nezaberali celú miestnosť. Následne putoval na technickú univerzitu v Staffordshire, kde sa na ňom študenti učili programovať. Tam získal svoj názov Witch, ktorý dodnes vidno na jeho ovládacom paneli.

Ohromný starý stroj napokon rozobrali v múzeu vedy a priemyslu a odložili ho do skladu. Nebyť fotografie, skrýval by sa tam pod kopou prachu dodnes.