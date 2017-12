IT som si vybrala z lenivosti, hovorí Slovenka pracujúca pre Google v USA

Petra Cross študentom Slovenskej technickej univerzity predstavila, ako prebieha pracovný deň vo firme Google.

27. máj 2013 o 16:54 TASR

BRATISLAVA. Informatiku som si vybrala, lebo som tvor lenivý a nechcelo sa mi bifľovať, hovorí Slovenka Petra Cross, ktorá pracuje pre spoločnosť Google v San Francisu.

Na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v pondelok študentom v rámci projektu Aj ty v IT porozprávala, ako prebieha pracovný deň vo firme Google, a tiež ako sa jej tam podarilo zamestnať.

Žiadne bifľovanie

"Informatika mi pripadá najjednoduchšia zo všetkých odvetví, ktoré som mohla študovať, lebo nevyžaduje žiadne bifľovanie, žiadne latinské názvy, nemusela som do noci študovať. Jednoducho pochopím nejaký koncept a potom si ho už pamätám," tvrdí rodáčka zo Žiliny.

Dodáva však, že informatika nie je pre tých, ktorých nebaví matematika.

Petra Cross študovala štyri roky na Žilinskej univerzite, potom prestúpila na jezuitskú univerzitu Santa Clara Univesity v Silicon Valley, kde získala diplom.

"Po škole som pracovala pre malý start-up. Po roku som poslala životopis do Google, po troch dňoch sa mi ozvali a o dva týždne som už mala ponuku," hovorí o svojej ceste do informatického gigantu 33-ročná informatička.

Menej času na flámovanie

Keď porovnáva štúdium na Slovensku a v USA, hovorí, že na americkej škole sa musela viac učiť priebežne a škola neposkytovala študentom cez semester taký priestor na "flámovanie".

Záverečná skúška tvorila len 20 percent celkového výstupu. Študentov vyzvala, aby sa nebáli pýtať.

"Keď som sa hlásila počas prednášok v Žiline, moji spolužiaci gúľali očami, že som tá blbá, čo sa stále pýta. V Amerike mi zas spolužiaci hovorili: 'Ty si nasadila latku vysoko, lebo sa stále pýtaš tie múdre otázky.' Kto sa nepýta, nedozvie sa. Ignorujte, čo si o vás ľudia myslia," odkázala študentom.

Príkladná starostlivosť

Petra Cross pracuje pre Google už deviaty rok. Prvých osem rokov pracovala v sídle Google v Mountain View, v súčasnosti pracuje v pobočke Google v San Franciscu.

"Do Mountain View sa zo San Francisca chodí hodinu až hodinu a pol firemným autobusom. V práci treba hneď ráno skontrolovať maily, či niektorý z kolegov nečaká na kontrolu kódu. Počas dňa máme mítingy...," hovorí o svojej práci informatička.

Veľkou výhodou Google je podľa nej starostlivosť o zamestnanca. "Je to úžasné, že človek nemusí variť, ako je týždeň dlhý. V práci máme raňajky, obed, večeru. V piatok večer zistím, že chladnička je prázdna," dodáva s úsmevom Slovenka.

Tento faktor však podľa nej určite nie je najdôležitejšia časť práce. "Človek by tam nepracoval, keby ho to nebavilo a keby tam profesionálne nerástol," dodáva.

Práca nielen pre mužov

Aj ty v IT je diskusné fórum, ktoré FIIT STU organizuje priebežne počas celého roka.

Stretnutím so ženami, ktoré pracujú v IT oblasti, chce motivovať dievčatá, aby sa tejto nebáli oblasti informačných technológií a ukázať im, že to nie je len práca pre mužov.

Študentky a študenti v pondelok prostredníctvom internetového videorozhovoru mali možnosť klásť otázky aj ďalšej Slovenke Lucii Fedorovej, ktorá pracuje pre Google vo švajčiarskom Zürichu. Do firmy sa dostala vďaka stážam, ktoré tam absolvovala.