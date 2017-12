Google sa Slovensku vyhýba

V pražskej reštaurácii visí viacero upravených log Google, takzvaných Doodles, ktorými internetový gigant ozvláštňuje stránku svojho vyhľadávača počas rôznych výročí a sviatkov. Za jedným zo stolíkov sedí mladá Slovenka Petra Popluhárová v tričku Google, pije kávu a rozpráva kolegovi, aká bola cesta z Ameriky. Vedľa nej sedí Košičan Marcel Zavacký, takisto oblečený v korporátnej mikine, a hrá sa so svojím mini vrtuľníkom na diaľkové ovládanie.

Česká pobočka Google usporiadala minulý týždeň pre médiá raňajky s Čechmi a Slovákmi, ktorí vo firme pracujú. Jediným slovenským médiom, ktoré dostalo na stretnutie pozvánku, bolo SME. Českých novinárov zaujímalo napríklad to, či si Petra Popluhárová, prvá slovenská softvérová inžinierka v Google, môže do práce nosiť psa. My sme sa pýtali, prečo Slovensko v lokalizácii služieb Google do nášho jazyka oproti Česku tak zaostáva.

Univerzálne služby

Google sa v Česku činí. Každý mesiac vypustí miestnu verziu jednej z jeho služieb. Česi sa napríklad nedávno dočkali spravodajskej Google News alebo služby na sledovanie návštevnosti webov Google Analytics.

„Google internacionalizuje vo vlnách. Snažíme sa produkty spúšťať v rovnaký čas vo všet­kých európskych krajinách. Niekedy sa to darí, niekedy nie, záleží na zdrojoch,“ hovorí Lukáš Morávek, ktorý má v českej pobočke na starosti vzťahy s obchodnými partnermi. Podľa neho sa darí v tom istom čase na Slovensko a do Česka dostať najmä služby, ktoré sú vo svojej podstate univerzálne, a teda nevyžadujú podporu lokálnej pobočky. Ako príklad uvádza e-­mailovú službu Gmail. „Gmail stačí lokalizovať a môžete ho vypustiť kdekoľvek vo svete.“

Skúsenosti s lokalizáciou podobnej univerzálnej služby ako Gmail má aj Marcel Zavacký, ktorý má na starosti testovanie a spustenie reklamného systému AdSense pre slovenčinu a češtinu.

Nesedí však v Bratislave ani Prahe, ale v európskej centrále Google v Dubline. Slovenská pobočka podľa neho pri lokalizácii nie je nevyhnutná, pretože Google je internetová firma a nepotrebuje fyzické zastúpenie. „Priznávam, že lokálna pobočka vie do určitej miery lokalizáciu urýchliť, ale nemyslím si, že nejako kvadraticky,“ dodáva.

Správy v slovenčine nebudú

Kým pri univerzálnych službách Zavacký ani Morávek problémy nevidia, horšie je to so špecifickými službami, ktoré lokálnu podporu potrebujú. Ide napríklad o služby ako Google News­ alebo Mapy. Tam Morávek priznáva problémy.

Českú verziu Google News predstavil Google koncom novembra, o verzii pre Slovensko môžeme bez lokálnej pobočky len snívať. „Na Google News je kopa práce v pozadí. Potrebujete mať podporný tím, ktorý je napríklad schopný komunikovať s vydavateľmi novín a doplňovať zdroje,“ vysvetľuje Morávek. Česká verzia v súčasnosti disponuje 400 zdrojmi.

Mapy a český YouTube

Kateřina Holcmanová na otázku, aké ďalšie služby je obťažné lokalizovať, odpovedá dvoma príkladmi: mapy a YouTube. Obe služby majú možnosť pridávania užívateľského obsahu a tam sú podľa Holcmanovej potrební miestni editori. „V USA máte napríklad v Google ma­pách nástroj, ktorým môžete zmeniť adresu svojho domu, ak je zle určená. Za tým však musia stáť editori, ktorí túto zmenu potvrdia.“ Google mapy v Česku už existujú a stále sa zlepšujú – napríklad odnedávna na mape Prahy pribudli aj zastávky električky a obrysy budov. Bude v Česku existovať aj lokálna verzia YouTube, ktorú spomína ako druhý príklad? Google všeobecne odmieta potvrdiť, čo pripravuje, a ani pri raňajkách nie sú jeho zamestnanci zhovorčivejší. O českej verzii však už špekuloval server Lupa.cz, ktorému riaditeľka českej pobočky Google Taťána le Moigne potvrdila záujem o takúto lokalizáciu.

Tri dôvody

Slovenská pobočka by rozvoj miestnych služieb Google výrazne urýchlila. Prvým dôvodom, prečo stále neexistuje, je samotné zameranie pobočiek firmy. Majú na starosti najmä reklamné systémy AdWords a AdSense. „Väčšina príjmov Google pochádza práve z reklamy. A český trh je väčší,“ sucho konštatuje Lukáš Morávek.

Druhý dôvod odkrýva Lukáš Morávek priznaním, že pre Google je český trh veľkou výzvou. „Google sa tomuto trhu viac venuje a kladie naň dôraz práve preto, že je veľmi vyspelý a je tam veľká konkurencia. Google chce ukázať ľudom, že mu na tomto trhu záleží a že je pre neho schopný urobiť niečo navyše. Podobne robí aj v Rusku alebo Číne.“ V Česku kraľuje medzi vyhľadávačmi Seznam.cz. Ten má oproti Google dvojnásobný podiel na trhu. Na Slovensku Google podobne veľká výzva chýba.

Tretí dôvod sa dozviete pri pohľade na Slovákov a Čechov z Google. Za bezstarostným hraním sa s vrtuľníkom a vychvaľovaním vlastného psíka, že „je najlepší Gugláč“, sa skrýva prís­ny výber. Google si predtým, než niekoho prijme, preveruje niekoľko mesiacov a na Slovensku sa mu zatiaľ dosť schopných ľudí nepodarilo nájsť – šéfa miestnej pobočky hľadala firma márne veľkú časť tohto roka.

Prijímací pohovor do Google mal deväť kôl

V decembri minulého roku Google ponúkol reklamnú službu AdSense umožňujúcu na webe zarábať aj malým stránkam aj pre slovenský trh. Hovorili sme s Marcelom Zavackým, ktorý bol za spustenie služby zodpovedný.

Ako ste sa dostali do Google?

„Na stránke firmy som zistil, že majú voľné pozície v dublinskej pobočke. Dovtedy som nevedel, že Google má aj európsku centrálu, stále som si firmu spájal s Kaliforniou. Pozrel som si požiadavky, poslal som životopis a o niekoľko dní sa začal celý proces prijímania.“

Ako vyzeral?

„Pozostával z deviatich interview cez telefón a trval pol roka. Bola to previerka trpezlivosti a všetkého možného. Volali mi deviati rôzni ľudia, s ktorými som mal rozhovory na rôzne témy, od 30 do 90 minút. Boli to otázky aj o práci, ale najmä o tom, aký som tímový hráč a ako budem vychádzať s kolegami v práci. A nakoniec prišiel e–mail: OK, berieme vás, tu je naša ponuka.“

Mohli ste si vybrať, čo konkrétne chcete v Google robiť?

„Keď som tam prišiel, pozreli sa bližšie na moju kvalifikáciu. Ponúkli mi AdSense a povedali: „Pozri, tento produkt nie je pre češtinu a slovenčinu, ak chceš na tom participovať, je to pre teba šanca“. Povedal som si: „Wow, môžem byť pri niečom, čo sa spúšťa!“, a vzal som to. Teraz sme mali výročie – jeden rok, odkedy prišiel AdSense na Slovensko.“

Mali ste voľnú ruku v tom, kedy sa služba spustí?

„Ja som to celé testoval a išlo o to zhodnotiť, či je produkt pripravený na spustenie. Bol som až prekvapený, ako vedenie verilo v môj posudok. Povedali: „Marcel, povedz že je to okej, spustíme to, povieš že nie, poč­káme ešte pol roka.“

Keď ste prišli s AdSense v slovenčine a češtine, podobné riešenia už existovali, napríklad eTarget.

„My sme si povedali, že Slováci sú dosť vzdelaní v IT a vedia, o čom je internet a ako funguje, a prečo by sme im neponúkli takúto službu, keď už ju máme pre iné jazyky.“

Myslíte si, že je AdSense v súčasnosti na Slovensku úspešný?

„To je ťažké povedať. V každom prípade od ľudí, ktorí využívajú AdSense, dostávame pozitívne ohlasy. Vyjadrujú spokojnosť, lebo im umožnil „speňažiť“ stránku, na ktorú sa nehodili žiadne bannerové a podobné riešenia.“

Prišli ste na slovenský trh s tým, že porazíte podobné lokálne služby?

„Hlavným heslom Google je „Dont be evil!“, teda v preklade „Nebuď zlý, nebuď negatívny k ostatným!“ Podľa našich pravidiel je všetko o používateľoch, čiže my sme neprišli na slovenský a český trh niekoho porážať. Prišli sme poskytnúť užívateľom čo najlepšie riešenie. Je to aj naše poslanie: dodávať čo najviac dostupných informácii všade, kde je to možné. Zobrazovať reklamy AdSense na stránkach, ktoré čítate každý deň, je jeden z takýchto spôsobov.“